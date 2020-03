Gien : le fabricant de papier toilette maintient la cadence

L'usine Essity de Gien (Loiret) produit chaque jour 2 millions de rouleaux de papier toilette et 7 millions de mouchoirs à usage unique. Face à la forte demande des Français, le site tourne à plein régime depuis le début de la crise sanitaire. La direction exclue pour l'instant le risque de pénurie.

Nous ne devrions pas manquer de papier toilette dans les jours qui viennent !

C'est le message rassurant du groupe Essity (ex-SCA) à tous ceux qui redoutant la pénurie de ces produits se pressent dans les rayons des supermarchés. Les trois sites en France de l'industriel suédois - Gien (Loiret) Kunheim (près de Colmar) et Theil-sur-Huisne (Orne) tournent actuellement 24h/24h et 7 jours sur 7.

Pas de panique pour le consommateur

"Nous n'avons pas de problème de réassort des rayons, il est donc inutile de se ruer sur le papier WC ou les mouchoirs papier" assure Marc Specque, le directeur de la communication du groupe. "On sait que _ces produits sont vitaux à l'hygiène des Français_, les mouchoirs notamment permettent de lutter contre le coronavirus-Covid 19. Nous avons anticipé en créant des stocks dans nos usines et chez nos clients de la grande distribution ajoute-t-il, donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque de pénurie à court terme".

Papier toilette fabriqué par Essity à Gien © Radio France - Anne Oger

Mesures de précaution prises sur le site

A Gien, l'usine Essity emploie 500 personnes, confinement oblige une partie reste chez elles, mais l'autre continue de travailler en respectant les règles de distanciation sociale. Dans les ateliers, nous avons une bonne automatisation de l'outil de production donc cela ne pose pas de problème" explique Marc Specque. Il a fallu en revanche s'adapter ailleurs.

Il faut continuer de nourrir nos collaborateurs ajoute-t-il mais il n'y a plus de réfectoire où les gens s'assoient les uns à côté des autres et peuvent discuter, "désormais ce qui est servi ce sont des repas individuels, sous vide, et dans des plateaux individuels, ils mangent de manière séparée pour éviter les contacts".

Cette aide à la vie quotidienne qui s'est mise en place chez Essity concerne aussi les prestataires qui travaillent avec le site insiste Marc Specque, car "tout le monde ici, a conscience d'être investi d'une mission sociétale".