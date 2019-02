Gifi installe un pôle logistique au Mans et crée 120 emplois

L'enseigne d'équipement de la maison Gifi vient d'acquérir l'ancien site Carrefour Logidis du Mans, rue de la Foucaudière, pour y installer son prestataire transport et logistique. L'activité va démarrer dès ce printemps. Le site sera totalement opérationnel dans un an, avec 120 emplois à la clé.

Le Mans, France

Les lieux étaient vides depuis le déménagement de la logistique de Carrefour à Allonnes : le Groupe Philippe Ginestet, holding du Groupe Gifi, vient d’acquérir l’ancien site Logidis situé rue de la Foucaudière au Mans. Il y installera son prestataire transport et logistique, la société Bils Deroo. "La remise des clés est prévue pour le 15 mars", précise Le Mans Développement, l'agence de développement économique de la métropole mancelle. "Les opérations de transits palettes devraient démarrer fin mars, début avril 2019".

En plus de l’acquisition, "un investissement de près de 5 millions d’euros de travaux est prévu pour rénover le site" de 70 000 mètres carrés. Le site devrait être pleinement opérationnel à compter de mars 2020.

120 emplois à la clé

L'implantation de ce pôle transport et logistique doit conduire à terme à la création de 120 emplois au Mans. Les profils recherchés sont très divers : encadrements maîtrises et cadres, caristes CACES 1-3 et 5, préparateurs de commandes, réceptionnaires, administratifs, gestionnaires de stocks.