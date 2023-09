Gigafactory à Dunkerque : "Premier coup de pioche, on espère, dans un an jour pour jour", selon Prologium

Une enquête publique jusqu'en début d'année 2024, début du chantier dans la foulée et un démarrage de production programmée pour 2027. Voilà, brossé à gros traits et dévoilé ce mardi, le calendrier du groupe taïwanais Prologium qui a choisi le Dunkerquois pour implanter sa première usine européennes de batteries pour véhicules électriques . Un projet annoncé en grande pompe au mois de mai par Emmanuel Macron.

ⓘ Publicité

"Transparence"

"La concertation publique démarrera le 22 septembre, pour se poursuivre jusqu'au 13 novembre, détaille ce mercredi sur France Bleu Nord, Gilles Normand, président de Prologium Europe. Cette concertation publique va nous amener en gros jusqu'au mois de janvier de l'année 2024. Premier coup de pioche sur le terrain, on espère, dans un an jour pour jour, en septembre 2024. Fin 2026, fin des travaux et puis démarrage de la production début 2027."

Cette concertation publique, avec des réunions programmées dans les villes concernées par l'implantation de l'usine, mais aussi avec des rencontres mobiles prévues de Lille à Calais, sera l'occasion pour les habitants de la région de poser toutes les questions relatives à l'arrivée de la gigafactory, classée Seveso seuil haut. Il est aussi possible de participer au débat public via le site prologium.je-contribue.com

"Les grandes problématiques, ce sont bien entendu la sécurité, mais aussi l'accès à l'usine, l'emploi, le logement, la consommation d'eau, la consommation d'électricité, etc. Toutes ces problématiques peuvent être et doivent être abordées de manière transparente pour pouvoir informer et puis pouvoir répondre à des inquiétudes, il peut y en avoir", détaille Gilles Normand, invité ce mercredi du 6-9 de France Bleu Nord.

loading

Selon Prologium, l'arrivée de cette usine créera 3 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects. "On a commencé à recruter les premières fonctions importantes et on commence à former des gens en les envoyant à Taïwan", précise Gilles Normand, qui explique que des réflexions sont aussi en cours pour optimiser la consommation d'eau et d'électricité du complexe.

Pour son investissement, évalué à cinq milliards d'euros, le groupe va bénéficier d'une subvention de l'Etat français d'un milliard et demi d'euros, avec - "c*'est aussi un peu la règle du jeu**"* selon Gilles Normand - l'objectif de promouvoir un certain nombre de coopérations européennes, notamment dans le domaine du recyclage des batteries.