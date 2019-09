Gilets Jaunes : le mouvement relancé à Ennezat dans le Puy-de-Dôme

Dans le Puy-de-Dôme, à Ennezat, les Gilets Jaunes ont repris position sur le rond point à l'entrée de la commune. Des tracts ont été distribués pour relancer le mouvement. Le pouvoir d'achat et la réforme des retraites sont au cœur des revendications.

Ennezat, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Et voilà, on a de l'électricité". Le groupe électrogène est relancé, comme le mouvement, ici, dans la plaine de la Limagne. Rémy s'affaire pour tout mettre en place. "Comme ça nos enfants ne pourront pas dire qu'on n'a pas fait quelque chose, quand ils vont devoir travailler jusqu'à 65 voir 70 ans, et quelle retraite ils vont avoir" s'inquiète cet employé dans la sidérurgie.

Relancer le mouvement

"Quand, à notre époque, on voit des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se loger, et qui mangent un seul repas par jour, moi j'en connais au boulot, ils ne mangent pas le midi, car ils n'ont pas les moyens".

Les gilets jaune reviendront au moins une fois par mois à Ennezat © Radio France - Jean-Pierre Morel

Le pouvoir d'achat reste au cœur des revendications. "Je me remets en place pour voir si le mouvement peut reprendre" explique Florence. Après quatre semaines passées sur le point de Saint Beauzire, elle a décidé de revenir sur le terrain. "Parce que ce combat, il vaut peut-être le coup". Plus de 1000 tracts ont été imprimés. Une caravane, une planche de paddle en guise de comptoir, les Gilets Jaunes sont de retour ici. Et veulent le faire savoir.

Les Gilets Jaune veulent relancer le mouvement © Radio France - Jean-Pierre Morel

Plus de la moitié des français semble favorable à la reprise du mouvement, selon les sondages. Un constat qui se vérifie sur le rond-point d'Ennezat. Un camion passe en klaxonnant, et le chauffeur agite son gilet jaune. Une voiture s'arrête : c'est un conseiller municipal de Maringues, la commune voisine.

Les gens, sortez, venez nous aider, sinon on n'y arrivera pas... Florence, gilet jaune à Ennezat

La réforme des retraites est aussi un motif de mécontentement. "Moi je suis particulièrement concernée" poursuit Florence, "je suis né en 1964, il va falloir travailler un ou deux ans de plus, avoir plus de trimestres, il faut se mobiliser". Un mouvement qui va se poursuivre, symboliquement, ici, au moins une fois par mois.