Gilets jaunes : 19e journée de mobilisation, nombreuses manifestations interdites en France, sécurité renforcée à Paris

La 19e journée de mobilisation des gilets jaunes a commencé dans le calme ce samedi, hormis à Nice, où une passante a été blessée. Après les violences du 16 mars, le gouvernement a annoncé un renforcement de la sécurité et plusieurs manifestations sont interdites en France.

Ne pas revivre les saccages du 16 mars, en particulier à Paris où les Champs-Elysées ont été le théâtre de pillages et d'incendies : c'est l'objectif du gouvernement pour ce 19e samedi de mobilisation des gilets jaunes. A cet effet, le gouvernement a prévu des mesures de sécurité renforcées, avec la mobilisation des militaires de la force Sentinelle pour la protection des bâtiments publics. Dans plusieurs villes de France, les manifestations ont été interdites ou bien les manifestants n'ont pas le droit d'accéder à de vastes secteurs.

Plus de 2.300 contrôles préventifs à Paris

A la mi-journée, la préfecture de police de Paris a annoncé l'interpellation de 31 personnes, en marge de la mobilisation des gilets jaunes. Par ailleurs, 2 322 contrôles préventifs ont été effectués et 15 personnes verbalisées dans les secteurs interdits aux manifestations. Le préfet a interdit tout rassemblement dans un large périmètre comprenant l'Etoile, la Concorde, l'Elysée et l'Assemblée nationale. Aucun incident n'a été signalé pour le moment sur les rassemblements situés à Trocadéro et à Châtelet, précisait la préfecture.

Un rassemblement, déclaré celui-là, doit relier la place Denfert-Rochereau à la butte Montmartre. Selon France Bleu Paris, le cortège compte plusieurs centaines de personnes.

Les #GiletsJaunes sont désormais plus de 400 à Denfert pour un départ vers 13h, cortège déclaré jusqu'à Montmartre. pic.twitter.com/71O5vCkDjo — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 23, 2019

En début de matinée, le nouveau préfet de police de Paris a passé en revue les troupes sur les Champs-Elysées. "Un nombre beaucoup plus important de fonctionnaires est mobilisé" selon Didier Lallement, qui bénéficieront d'une "capacité d'initiative tactique" pour "immédiatement faire cesser des violences voire des destructions". Après la polémique sur la mise à contribution des militaires, il a aussi précisé que "les militaires de Sentinelle seraient en périphérie (...) jamais au contact de manifestants (...) jamais dans des taches de maintien de l'ordre".

Nice : des interpellations et une blessée

La ville de Nice a été placée sous sécurité maximale, d'autant que le président chinois Xi Jinping est attendu ce dimanche dans la ville. Selon France Bleu Azur, une quarantaine de manifestants ont bravé l'interdiction de manifester dans le centre touristique. Encerclés par les forces de l'ordre place Garibaldi, ils ont été chargés par les policiers. Une femme de 75 ans est tombée sur la tête, elle est blessée et évacuée par des pompiers. Elle ne faisait pas partie des manifestants.

Une femme de 75 ans est tombée sur la tête dans la charge policière ! Les pompiers l’évacuent pic.twitter.com/KqSedlljYi — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 23, 2019

Il y a eu 26 interpellations dans les Alpes maritimes, dont 20 à Nice.

Des rassemblements annoncés... mais pas toujours autorisés

À Pau, entre 150 et 200 personnes ont défilé ce samedi matin, selon France Bleu Béarn. Les manifestants ont fait des arrêts devant le commissariat et le palais de justice.

A Guéret, en Creuse, les différents collectifs de gilets jaunes avaient appelé à une forte mobilisation, mais dans la matinée, l'affluence n'était pas au rendez-vous. A certains points, les manifestants ont ralenti la circulation.

Au rond-point de l'aire des Monts de Guéret, une trentaine de #GiletsJaunes ralentissent les poids lourds mais les laissent sortir où ils le souhaitent. La gendarmerie à des consignes : pas de blocage. Une délégation d'une quinzaine de #GiletsJaunes de Tulle est sur place pic.twitter.com/eRtvzXGdEH — France Bleu Creuse (@FBCreuse) March 23, 2019

Des rassemblements sont annoncés dans de nombreuses villes : à La Rochelle où les autorités redoutent les violences des black blocs, les manifestations sont interdites sur le vieux port. Des mesures similaires ont été prises à Marseille, Toulouse, Bordeaux, à Rennes, Saint-Brieux et Vannes en Bretagne, Rouen ou encore Metz en Lorraine où seul un rassemblement statique est autorisé.