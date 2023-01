Gilets Jaunes : 4.700 participants en France ce samedi, selon le ministère de l'Intérieur

Contre la réforme des retraites, les 49-3, la hausse des factures d'énergie, du carburant, l'inflation, le réchauffement climatique... Les revendications étaient nombreuses ce samedi dans les cortèges des gilets jaunes qui ont essaimé un peu partout en France. Ils étaient environ 4.700 dans tout le pays, dont 2.000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Outre les manifestants rassemblés dans la capitale, France Bleu Occitanie a ainsi compté environ 300 manifestants dans les rues de la ville rose, une centaine à Strasbourg selon le décompte de France Bleu Alsace, ou encore une cinquantaine à Avignon , rapporte France Bleu Vaucluse. Le ministère a répertorié 58 actions différentes.

"Ça va prendre de l'ampleur"

Des chiffres en demi-teintes qui auront eu raison de ce gilet jaune toulousain de la première heure : "Force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de monde", reconnaît-il. "J'ai investi 65 samedis, il va y avoir une limite. Je crois que l'on va un peu se reconcentrer sur nous."

À Strasbourg, Arnaud espère voir la mobilisation retrouver son ampleur de 2017, puisque "l'inflation touche tout le monde et ne concerne pas uniquement l'essence." "On se rend compte que la situation s'aggrave de jour en jour, les prix de l'essence, de l'électricité", abonde Jean-Baptiste, chauffeur de bus mobilisé sur un rond-point de Nancy pour la première fois. "À un moment donné, il ne faut plus rester sur son canapé et sortir pour se mobiliser." "Ça va prendre de l'ampleur avec la réforme des retraites, on recommence", estime Hasna Kenider, assistante administrative dans le cortège parisien.

À Dijon, quelques gilets jaunes ont gonflé les rangs d'une manifestation déclarée et organisée par le syndicat Solidaires 21, pour protester contre la réforme des retraites et l'inflation. Environ 200 personnes ont défilé , selon France Bleu Bourgogne qui était sur place.