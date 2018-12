Gilets jaunes : 4e week-end de mobilisation dans le Calvados et l'Orne

Les gilets jaunes restent mobilisés, trois semaines après le premier week-end de manifestations. A Caen, ils étaient moins nombreux que samedi dernier, plus de 1000 personnes, contre près de 3000 il y a une semaine. Sans réelle organisation, certains manifestants ne savent plus comment se mobiliser.

Caen, France

14h15 : Le centre commercial Mondeville 2 est fermé pour le reste de la journée.

13h45 : Certains accès au périphérique de Caen sont fermés, autour de Mondeville et du viaduc de Calix.

Lorsque les gilets jaunes se rassemblent samedi 8 décembre vers 10h sur la place du théâtre de Caen, l'ambiance est détendue, les manifestants se retrouvent. Mais contrairement aux précédentes manifestations, pas de prise de parole de "représentants" ou de membres du mouvement. La plupart des gilets jaunes se rendent devant la préfecture où ils retrouvent pour la première fois de la journée des forces de l'ordre. Pas de violence, des chants et des slogans.

Les #GiletsJaunes font face aux forces de l'ordre près de la préfecture de #Caenpic.twitter.com/mZTB2swEO5 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) December 8, 2018

Certains manifestants quittent le groupe pour se rendre à l'hôtel de ville, d'autres veulent contourner le cordon de gendarmes. Il n'y a pas vraiment de cortège. "Je suis le mouvement", explique David, un peu perdu au milieu de la manifestation.

Après de nouveaux échanges sans violence entre gilets jaunes et forces de l'ordre, la manifestation du centre-ville prend fin vers 12h15. Des petits groupes se forment, certains veulent aller à Mondeville à pied par le périphérique, comme la semaine dernière. D'autres restent dans les rues de Caen. Sans référents, plusieurs gilets jaunes ne savent plus quoi faire, ne savent plus où aller pour rester mobilisés.