"Gilets Jaunes" : Acte X de la mobilisation en Indre-et-Loire ce samedi

Plus de 1 500 personnes défilent ce samedi 19 janvier à Tours dans le cadre d'une nouvelle manifestation "gilets jaunes".

Tours, France

Acte X des "gilets jaunes". Ce samedi 19 janvier, plus de 1 500 manifestants défilent dans le centre-ville de Tours. Ils sont partis de place de la Résistance à 14h30 et ont emprunté la rue Nationale vers place Anatole France. Ils sont ensuite allés rue Pasteur pour se diriger vers les Halles et emprunter le Boulevard Béranger. Ils se sont ensuite regroupés place Jean-Jaurès. L'ambiance est bonne enfant.

800 à 1000 gilets jaunes défilent dans les rues de Tours ce samedi 19 janvier. © Radio France - Denis Guey

Les transports tourangeaux sont perturbés à 15 heures. La ligne de Tramway est coupée entre Place Choiseul et Gare de Tours. Les lignes de bus sont déviées.

#InfoTrafic Ligne Tramway (Manifestation) : Le tramway circule de Vaucanson à

Place Choiseul et de Gare de Tours à Lycée Jean Monnet. Les stations Porte de

Loire, Nationale et Jean Jaurès ne sont pas desservis. #Timp — Fil Bleu (@filbleu) January 19, 2019

Les deux dernières manifestations ont montré un regain de mobilisation, les samedis 5 et 12 janvier, avec des défilés de plus d'un millier de gilets jaunes. Malheureusement, les manifestations ont encore été émaillées par des affrontements avec les forces de l'ordre.

Ces violences ont été dénoncées vendredi 18 janvier par le président de la Métropole de Tours, lors de ses vœux au CCOD.

Convergence Service Public d'Indre-et-Loire organisait un débat public (dans le cadre du Grand Débat National) ce samedi 19 janvier à partir de 10h dans les salles de la Médaille à Saint-Pierre-des-Corps. Thèmes abordés : RIC, services publics, zones rurales, taxes, impôts.... Un autre débat aura aussi lieu lundi 21 janvier à Bléré entre 18h et 20h, salle du conseil municipal à initiative du maire Lionel Chanteloup.