Gilets jaunes : 9 commerçants bordelais sur 10 frappés par une baisse de chiffre d'affaires

La Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde a mené une enquête sur l'impact du mouvement des gilets jaunes, entre la mi-décembre 2018 et le 5 janvier 2019. 93% des commerçants de Bordeaux évoquent une baisse de fréquentation. Et 90%, une baisse de chiffre d'affaires.

Bordeaux, France

La crise des gilets jaunes a eu un "fort impact sur l'activité commerciale" à Bordeaux écrit la Chambre de Commerce et d'Industrie de Gironde, entre le 15 décembre 2018 et le 5 janvier dernier. La CCI a interrogé 300 commerçants sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

A Bordeaux, 93% des commerçants interrogés ont déclaré avoir enregistré une baisse de fréquentation durant les trois premiers samedis de décembre et le premier de janvier. Et 90% ont déclaré avoir enregistré une baisse de Chiffre d'Affaire durant la même période. 80% parlent de baisse de fréquentation de plus de 20%, et 25% de baisse de fréquentation supérieure à 50%. Même proportion pour le chiffre d'affaire.

L'évolution du chiffre d'affaires des commerçants de Bordeaux en parallèle des manifestations des gilets jaunes - CCI Bordeaux Gironde

La Haute Gironde a également été touchée : 92% des commerçants interrogés évoquent une baisse de fréquentation et 83%, une baisse d'activité. Les conséquences des manifestations sont également visibles dans la Métropole, hors Bordeaux, avec 74% de commerçants évoquant une baisse de fréquentation et 69% une baisse de chiffre d'affaires. L'impact est moins fort sur le Bassin d'Arcachon.