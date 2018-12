Gilets jaunes : à Sablé-sur-Sarthe "on a même prévu les tongs pour le mois de juillet"

Sablé-sur-Sarthe, France

A Sablé-sur-Sarthe, les gilets jaunes sont mobilisés depuis le début du mouvement. Ils occupaient auparavant le rond-point de Bel avant d'être délogés par les forces de l'ordre. "Depuis, les gens étaient un peu perdus, alors on a établi _un nouveau QG_" explique Jean-Philippe, irréductible gilet jaune de Sablé.

Un point de rassemblement pour grossir les rangs

Leur nouvel abri, bâti à côté du rond-point de LDC, est fait de palettes et de bâches. "Tout ce que vous voyez ici, ce sont des gens qui y ont contribué, c'est _une oeuvre collective_" raconte Jean-Philippe. Dans leur nouveau QG, les gilets jaunes ont pensé à tout : un coin cuisine, un salon et même une petite chambre avec un matelas pour ceux qui ont besoin de se reposer.

Le QG des gilets jaunes de Sablé, fait de palettes et de bâches © Radio France - Lauriane Havard

Les gilets jaunes occupent ce "village gaulois" nuit et jour. "J'ai déjà fait quatre nuits de veille ici" lance Véronique, "mais ce serait bien que d'autres viennent pour nous relayer!". Grâce à ce nouveau point de rassemblement, les gilets jaunes de Sablé espèrent rallier encore plus de personnes à leur cause. "On sait que les blocages et les barrages filtrants peuvent nuire à notre mouvement, certains automobilistes se sentent pris en otage [...] _Ici, au QG, c'est ouvert à tous, c'est un point d'information et tout le monde peut venir nous rencontrer et se mobiliser avec nous_" dit avec conviction Jean-Philippe.

La mobilisation continue

Environ cinquante personnes se relaient chaque jour au QG du rond-point de LDC à Sablé-sur-Sarthe. "Vous savez, on est pas prêt de lâcher, _Macron il est sur son nuage, il ne connaît même pas la situation de son peuple_" confie un gilet jaune à la retraite.

"La mobilisation va durer longtemps" pour les gilets jaunes de Sablé © Radio France - Lauriane Havard

Ici, les gilets jaunes viennent pour se retrouver, boire un café chaud et échanger sur les prochaines actions. _"Maintenant, on ne passe plus par internet et Facebook, on vient au GQ on se donne des infos et on agit"_explique ce gilet jaune, bonnet vissé sur la tête. Les récentes mesures annoncées par Emmanuel Macron afin de répondre à la crise restent pour lui du "foutage de gueule".

Faut arrêter ça! Le mouvement va durer et il va durer longtemps... On a même prévu les tongs pour le mois de juillet !

Ce vendredi, le président de la République fêtera ses 41 ans. Les gilets jaunes lui réservent un beau cadeau: "Pourquoi pas construire un gâteau géant sur le rond-point?" lance Jean-Philippe. Et un de ses collègues de répondre: "On invite Emmanuel Macron à venir souffler ses bougies avec nous sur le rond point!" L'invitation est lancée...