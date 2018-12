Gilets jaunes à Saint-Avold : le préfet interdit les manifestations avant noël

Saint-Avold, France

Le rassemblement des gilets jaunes samedi 22 décembre s'est bien déroulé aux abords du magasin Cora de Longeville-Lès-Saint-Avold, il y a encore eu de gros bouchons, mais c’est tout.

Durement touchés par les manifestations précédentes (Didier Martin, préfet de la Moselle)

Néanmoins, le préfet de la Moselle a demandé aux forces de l'ordre d'évacuer si besoin tout rassemblement dans Saint-Avold et dans les zones commerciales de l'Agora et d’Heckenwald à Longeville-Lès-Saint-Avold, les 23 et 24 décembre. Il justifie sa décision par le fait que les commerçants ont déjà été "durement touchés par les manifestations précédentes" des gilets jaunes.

Didier Martin rappelle également que les organisateurs risquent des peines pouvant s’élever à six mois d’emprisonnement et 7.500 € d’amende. ET le fait de refuser de se disperser après deux sommations peut coûter jusqu’à un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende.