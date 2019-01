Gilets jaunes "acte 10": la mobilisation dans la Marne et les Ardennes

Les "gilets jaunes" se retrouvent pour une nouvelle journée de mobilisation ce samedi 19 janvier 2019 dans la Marne et les Ardennes comme partout en France.

Marne, France

Après une semaine marquée par le lancement du grand débat national censé répondre à la crise, combien seront les "gilets jaunes" ce samedi 19 janvier pour "l'acte 10" ? Un nouvel appel à manifester est lancé partout en France. La mobilisation prend des formes diverses. Dans la Marne et les Ardennes, l'"acte 9" a été plutôt calme, de Charleville-Mézières à Reims en passant par Epernay, Fismes, Rethel, Vireux-Molhain, Acy-Romance et Sedan. Ce samedi, les "gilets jaunes" ont décidé de se rassembler à Vitry-le-François pour une manifestation d'envergure régionale qui concernera aussi les "gilets jaunes" de l"Aube et de la Haute-Marne.

Le point à 12h :

Dans les Ardennes :

Des gilets jaunes sont rassemblés sur le rond point d'Acy Romance, à Rethel, ainsi qu'à Charleville-Mézières devant la préfecture, et à Sedan.