Gilets jaunes "acte 9": la mobilisation dans la Marne et les Ardennes

La mobilisation des Gilets jaunes pour un neuvième samedi ce 12 janvier 2019. Dans la Marne et des Ardennes, des actions se sont déroulées, notamment à Reims et Charleville-Mézières.

Marne, France

C 'est "l'acte 9" de la mobilisation des Gilets jaunes ce samedi 12 janvier 2019. Des manifestations se sont déroulées notamment à Reims et Charleville-Mézières. Dans un contexte où les rassemblements s'accompagnent parfois de dégradations, le gouvernement a annoncé cette semaine une loi pour durcir les sanctions contre '"les casseurs" et les manifestations non déclarées. Ce vendredi, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a ouvert une instruction sur de possibles "atteintes à la liberté" de manifester. La semaine dernière, dans la Marne et les Ardennes, l'acte 8 s'était déroulé dans une ambiance plutôt calme.

France Bleu fait le point :

Dans la Marne :

17h40 :

A Reims, environ 200 personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville, au départ de la cathédrale à partir de 14h. Une partie importante du cortège a tenté de rejoindre la traversée urbaine, sans succès. La situation a été quelque peu tendue avec les forces de l'ordre à ce moment-là. Pour repousser les manifestants des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène. Les manifestants se sont ensuite dispersés et le cortège est parti en direct de la rue de Venise.

Environ 200 #GiletsJaunes pour le moment réunis sur le parvis de la cathédrale de Reims. pic.twitter.com/iP8KUpMzEI — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 12, 2019

Dans les Ardennes :

17h45:

Une manifestation s'est déroulée à Charleville-Mézières cette après-midi.