Gilets jaunes : acte VI de la mobilisation avec une participation prévue à la baisse

Quelle sera la mobilisation des gilets jaunes en ce sixième samedi de manifestation et premier week-end des vacances de Noël ? Difficile à dire, mais l'ampleur du mouvement semble moins importante ce samedi. Les forces de l'ordre restent largement mobilisées. Comme le week-end dernier des véhicules blindés seront mobilisés à Toulouse, Bordeaux ou encore dans les Bouches-du-Rhône. Initialement prévu à Versailles, la mobilisation parisienne se dirige finalement vers Montmartre et le Sacré-Coeur.

Les premiers rassemblements et barrages

Les gilets jaunes manifestent à la frontière espagnole au niveau du péage du Biriatou (Pyrénées-Atlantiques) sur l’A63. À 7h30, il restait 6 km de bouchon dans le sens Nord-Sud, selon les informations de France Bleu Pays-Basque. Les gendarmes ont commencé l'évacuation. L’autoroute est coupée en direction du sud, sortie obligatoire des véhicules et entrée interdite au niveau de Saint-Jean-de-Luz-Sud. Sortie conseillée à Saint-Jean-de-Luz-Nord.

En Alsace, les gilets jaunes sont une trentaine rassemblés au pied du pont de l’Europe à Strasbourg. Ils bloquent la circulation et il est impossible d'aller en Allemagne, il faut emprunter le pont Pfimlin. En revanche, ils laisser passer les voitures dans le sens Allemagne - France.

De nombreuses entrées, sorties et barrières de péage sont encore perturbées ce samedi par les manifestations des gilets jaunes.

Sur l’autoroute A7, les échangeurs de Bollène (n°19), d’Orange Sud (n°22) restent fermés en entrée comme en sortie.

Sur l’autoroute A9, les échangeurs de Narbonne Sud (n°38) et Agde (n°34) restent fermés en entrée comme en sortie suite aux importantes dégradations et actes de vandalisme subis lors des manifestations.

Le péage de Bandol sur l’autoroute A50 est toujours fermé dans le sens Toulon - Marseille : les opérations de sécurisation sont toujours en cours après l’incendie du début de semaine. Les conducteurs doivent emprunter la sortie Bandol (n°12) puis reprendre immédiatement l’autoroute, en direction de Marseille, sur ce même échangeur.

.

Prévu à Versailles, le rassemblement prend la direction de Montmartre

La page Facebook de la "France énervée" administrée par Éric Drouet, l'un des porte-paroles du mouvement, incite les manifestants à prendre la direction du Sacré-Cœur. Les appels à manifester se sont multipliés et certains porte-paroles ont brouillé les pistes. Les manifestants vont finalement converger vers Montmartre et les manifestants aux abords du château de Versailles sont finalement peu nombreux ce samedi matin.

Thierry Laurent, directeur de cabinet du préfet des Yvelines, a annoncé vendredi les chiffres de 1.400 personnes déclarées "participantes" et 8.000 "intéressées" par l'événement Facebook, organisé entre autres par Eric Drouet, l'une des figures du mouvement. Mais la manifestation, si elle a vraiment lieu, devrait être confinée sur l'avenue de Paris, "dans un périmètre très important", qui représente environ un kilomètre. L'avenue est plus large que les Champs-Élysées. Plus de gendarmes et policiers en civil, des contrôles routiers à l’entrée de Versailles seront mis en place pour rassurer les Versaillais. Dans la crainte de débordements possibles, le domaine et le château de Versailles seront fermés "de manière préventive".

Mais d'autres gilets jaunes comptent se rendre à Paris. Les commerces parisiens, qui attendent de nombreux clients à trois jours de Noël, ont été "invités à faire preuve de vigilance" par la préfecture de police. De son côté, le ministère de l'Intérieur a affirmé qu' "un dispositif de sécurité proportionné et adapté sera mis en place" privilégiant la "mobilité et la réactivité", mais sans préciser le nombre de forces mobilisées. Les stations de métro qui desservent les Champs-Élysées seront fermées, tout comme la station Miromesnil, non loin du ministère de l'Intérieur et de l'Elysée.