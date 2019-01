Gilets Jaunes: acte XI dans les rues de Strasbourg

Ils ont été 400 à enfiler leur gilet jaune devant le Parlement Européen de Strasbourg avant de sillonner le centre-ville de Strasbourg au nez et à la barbe des policiers et des vigiles des grandes enseignes de la distribution.

Ce samedi après-midi dans les rues du centre-ville strasbourgeois, le défilé des Gilets Jaunes a provoqué une cascade de fermetures de commerces. Un cortège souriant et très mobile qui s'est amusé à pénétrer dans le centre commercial de la place des Halles, à deux reprises, et dans quelques autres grands magasins. A chaque fois le scénario est le même: quand les gilets jaunes approchent de ces enseignes, et parviennent parfois à y pénétrer, les commerces ferment aussitôt leurs portent avec leurs clients à l'intérieur et les policiers casqués et équipés de boucliers et de lanceurs de balles de défense de type Flashball accourent pour garder les accès de ces magasins.

Un cordon de policiers interdit l'accès au centre commercial des Halles © Radio France - Olivier Vogel

Dans le cortège des Gilets Jaunes © Radio France - Olivier Vogel

Les Gilets Jaunes place Kléber © Radio France - Olivier Vogel

Les Gilets Jaunes ont également provoqué l'arrivée massive de CRS en approchant de la gare de Strasbourg, ils ont aussi brièvement bloqué la circulation sur une bretelle d'autoroute entre la place de Haguenau et l'ancienne Maison du Bâtiment. Le cortège s'est dispersé aux environs de 17 heures. C'est à ce moment qu'un manifestant âgé de 25 ans a été interpellé et placé en garde à vue. La police lui reproche d'avoir entravé la circulation du Tram et d'avoir outragé les forces de l'ordre par gestes.