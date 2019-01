Gilets jaunes : Amazon accorde 500 euros de "prime Macron" à ses employés

Environ 750 employés en CDI d'Amazon à Montélimar, ainsi que les intérimaires, vont bénéficier de la "prime Macron", défiscalisée et mise en place suite au mouvement des gilets jaunes : jusqu’à 500 euros nets d'impôt.

Montélimar, France

L'ensemble des salariés d'Amazon en France toucheront la "prime Macron" défiscalisée, mise en place suite au mouvement des gilets jaunes. Selon la CFDT près de 750 salariés (l'intégralité des effectifs) seraient concernés sur le site de Montélimar. Les intérimaires - 640 pour la période des fêtes - sont également concernés au pro-rata de leurs jours travaillés. Pour un employé en CDI à temps plein, la prime s'élève à 500 euros nets d'impôt, elle sera versée au mois de mars.

7500 employés en France

Selon la CFDT, les personnes travaillant le samedi et le dimanche toucheraient 333 euros environ pour une année à temps plein. L'entreprise indique que cette prime exceptionnelle s'ajoute au 13e mois (un employé d'Amazon après 24 mois d'ancienneté touche 26% de plus que le SMIC), et à la prime de fin d'année habituelle, environ 150 euros pour un salarié à temps plein.