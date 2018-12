Gilets jaunes, attentats, tempête : Joyeux Noël pour le commerce

Quel est l’impact des "Gilets Jaunes" sur les commerces en ce début décembre ? Des commerces déjà touchés par l’alerte rouge aux vents violents du week-end précédent et soumis à des dispositifs de sécurité relevés après l’attentat de Strasbourg. Reportage à Bastia.

Corse, France

A Bastia, certains commerçants font état d'une baisse importante de la fréquentation les samedis des mobilisations, surtout celle du 17 Novembre dernier. Selon les types de commerces, certains ont également vu leur activité baisser les samedis suivant, tout en comprenant les revendications des "Gilets Jaunes".

Une situation compliquée alors que l'activité des commerces a également été impactée dimanche dernier par l'alerte rouge pour vents violents et que les dispositifs de sécurité, bien visibles dans les rues et grands magasins après l'attentat de Strasbourg, ne détendent pas plus l'atmosphère. Difficile donc dans ce contexte de connaitre pour l'instant le réel impact des gilets jaunes sur les achats de Noël, même si certains évoquent déjà des pertes de 20 à 30% du chiffre d’affaires. Christophe Giudicelli est allé à la rencontre de ces commerçants Bastiais.

A la veille d'un possible acte 5 des "Gilets Jaunes", le gouvernement estime que les mobilisations ont déjà fait perdre 0,1 point de croissance à la France et la fédération du Commerce et de la Distribution parle d'une perte d'un milliard d'euros.