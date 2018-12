"Gilets jaunes" : ce qui est prévu samedi et pour le Nouvel An

Paris, Bordeaux, Lyon ou encore Marseille. Pour le septième samedi consécutif, les "gilets jaunes" sont de nouveau appelés à manifester ce 29 décembre. S'ils sont de moins en moins nombreux selon le gouvernement qui a recensé 38.600 manifestants en France samedi dernier contre 66.000 la semaine précédente, les "gilets jaunes" sont toujours mobilisés dans l'Yonne, en Dordogne, dans le Haut-Rhin ou encore en Provence, où une quarantaine de "gilets jaunes" ont tenté d'atteindre le fort de Brégançon dans le Var jeudi.

Appel à des manifestations et occupations

Alors que la majorité des ronds-points mais aussi des barrages et péages ont été évacués, des "gilets jaunes" appellent à de nouvelles actions sur les routes. Des appels à se rassembler ont aussi été lancés dans plusieurs grandes villes de France.

dans le Vaucluse, les "gilets jaunes" se sont donnés rendez-vous à 9h au rond point d'Avignon Nord avant d'aller pique-niquer dans un lieu tenu secret. À Marseille, un "Rassemblement Pacifique et Festif " est prévu à 10h30 au niveau de l'Arc de Triomphe - Porte d'Aix. Deux figures du mouvement, Maxime Nicolle et Priscillia Ludosky ont annoncé leur présence.

.

Pas de points de rendez-vous précis à Paris

Sur Facebook, un événement intitulé "L'ACTE 7" appelle à manifester à Paris à partir de 9h sans point de rendez-vous précis, comme le week-end dernier. Les Champs-Elysées, des sièges de médias, l'Elysée, Versailles ou encore La Défense : aucun programme précis n'est communiqué et des affiches placardées dans les transports en commun d'Ile-de-France entretiennent le flou.

Un réveillon du Nouvel An "festif" sur les Champs-Elysées ?

Un nouveau rassemblement est aussi attendu la nuit de la Saint-Sylvestre à Paris sur les Champs-Elysées. L'un des groupes Facebook regroupant plusieurs milliers de personnes invite à "continuer la lutte pacifiquement et de façon festive" le 31 décembre.

La Mairie de Paris a indiqué jeudi que les festivités prévues ce soir-là sur l'avenue, notamment un "spectacle son et lumière" et un feu d'artifice, étaient maintenues malgré cet appel. La préfecture de Police prévoit un large périmètre de sécurité aux abords des Champs-Elysées, de l’Arc-de-Triomphe, de la Tour Eiffel et du Champ-de-Mars avec l'installation de barrières, des accès filtrés, des palpations et des fouilles de sacs. L'accès et la circulation seront réglementés à partir du lundi 31 décembre 16h jusqu'au mardi 1er janvier 3h.

"Les 'gilets jaunes' seront mobilisés la nuit du Nouvel An à travers le pays. Pas forcément pour des actions de blocages, beaucoup réveillonneront juste ensemble pour montrer que la mobilisation ne va pas s'éteindre avec la nouvelle année", a prévenu Benjamin Cauchy, une des figures du mouvement dans la région toulousaine.

La mobilisation pourrait d'autant moins s'éteindre que "les gens commencent à réaliser que les annonces faites par le président Macron", notamment lors de son adresse à la nation du 10 décembre, comme la hausse de 100 euros pour les salaires proches du SMIC, "et le budget 2019" adopté ces derniers jours par le Parlement, "n'ont pas répondu à leurs attentes en matière de pouvoir d'achat", a-t-il ajouté. Une autre personnalité du mouvement, Eric Drouet, interpellé samedi dernier à Paris, a appelé à manifester mercredi 2 janvier aux alentours des Champs-Elysées à Paris.