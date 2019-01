Gilets jaunes : ce que l'on sait des manifestations prévues ce samedi

Les gilets jaunes se mobilisent à nouveau samedi à Paris et en régions ce 19 janvier pour le dixième samedi consécutif. Voici ce qui est prévu.

Alors que le gouvernement a lancé cette semaine le Grand débat national dans l'espoir de trouver une issue à la crise des gilets jaunes, plusieurs appels à manifester ont été lancés à Paris et en régions pour ce 19 janvier. Selon le ministère de l'Intérieur, samedi dernier, plus de 80.000 personnes ont manifesté dans le pays, une mobilisation en hausse par rapport aux 50.000 de la semaine précédente, mais bien inférieure aux centaines de milliers rassemblées en novembre ou décembre.

Comme chaque semaine, des lieux de rassemblements seront dévoilés au dernier moment, toutes les manifestations n'étant pas déclarées. Voici les informations que France Bleu a réussi à réunir.

Des manifestations déclarées et non déclarées à Paris

Sur son groupe Facebook "La France en colère", Eric Drouet invite les gilets jaunes à se rassembler à 11h00 sur l'Esplanade des Invalides. Le départ du cortège est prévu à 12h00 avec un passage par la place Coluche. Les retardataires sont invités à rejoindre la manifestation place d'Italie. "Une minute de silence est prévue au point d’arrivée du cortège pour clore la journée en pensant à ceux qui se sont sacrifiés et ont perdu la vie pour notre CAUSE" précise Eric Drouet dans son message.

Comme chaque semaine, plusieurs événements Facebook appellent, par ailleurs, à se rassembler en divers points de la capitale. Le groupe des "Gilets jaunes signataires qui déclarent les manifs" donnent notamment rendez-vous aux manifestants à 10h00 sur l'avenue Marceau pour une "manif fleurie". Les participants sont invités à venir avec des mimosas.

Près de 5.000 membres des forces de l'ordre sont encore mobilisés ce samedi. Il est interdit de se rassembler et de circuler dès 6h00 samedi dans le périmètre suivant : secteur bas des Champs Elysées - Concorde - Elysée - Beauvau. Comme les samedis précédents des contrôles routiers, des contrôles d'identité et des fouilles de sacs pourront avoir lieu.

Des manifestations et des rassemblement en régions

À Toulouse, l’événement "Acte X - Toulouse en colère !" organisé par Gilet Jaune Toulouse appelle au rassemblement à 13h30 au métro Jean Jaurès. L'une des figures médiatiques du mouvement, Maxime Nicolle, alias Fly Rider a laissé entendre qu'il y participera. Le maire de la ville rose, Jean-Luc Moudenc, a demandé "un renforcement des effectifs des forces de l'ordre".

À Bordeaux, l’événement Facebook "Acte 10 Bordeaux : gilet jaune au pouvoir" annonce un rassemblement Place de la Bourse à 13h00.

À Lyon, les manifestants ont rendez-vous, comme chaque samedi, à 14h00 place Bellecour.

À Lille, l'événement "Acte X : Lille en Résistance" appelle au rassemblement à 13h30 place de la République.

À Marseille, où 3.000 personnes se sont réunies la semaine dernière, les gilets jaunes doivent se retrouver sur le Vieux port à 14h00.

À Strasbourg, , comme chaque samedi une manifestation est prévue à 10h00 place de la République, puis les gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à 11h00 devant l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).

À Belfort, un appel à une manifestation interrégionale regroupant tous les gilets jaunes de l'Est a été lancé. Deux points de rendez-vous sont annoncés sur les réseaux sociaux : à 14h, Place de l'Arsenal et à 14h, au niveau des fontaines de la rue piétonne (Faubourg de France). La Préfecture a prévenu que toute manifestation non déclarée sera interdite.

À Nancy, 2.000 à 2.500 personnes sont attendues à partir de 13 heures, place de la République. Le stationnement sera interdit dans l'hypercentre et les commerçants incités à prendre leurs précautions.

À Nice, les manifestants prévoient de se retrouver dès ce vendredi soir. Un rassemblement est aussi programmé samedi à 14h00.

À Nantes, le groupe "Nantes Révoltée" appelle à manifester à 13h00.

Dans l'Hérault, une manifestation régionale est annoncée à Béziers.

Dans le Gard, la préfecture a interdit les manifestations et rassemblements sur plusieurs axes recensés dans cet article.

À Avignon, les manifestants sont appelés à se rassembler à 13h00 en centre-ville.

À Brest, les manifestants ont rendez-vous place de Strasbourg à 13h30.

À Rennes, un rassemblement est prévu à 14h00 place de la mairie. Un autre événement Facebook évoque une manifestation devant le parlement de Bretagne à 8h00 et une opération escargot est programmée samedi matin dans les environs de Pacé.

À Laval, la manifestation débutera à 10h30 place du jet d’eau.

À La Rochelle, les gilets jaunes ont rendez-vous à 9h30 au péage de l’île de Ré pour une opération péage gratuit. Une manifestation aura lieu à partir de 14h00 place de Verdun.

À Angoulême, une marche blanche en "hommage aux gilets jaunes" est programmée à 13h30 au départ du parc de Fregeneuil.

À Angers, une "manifestation régionale" est prévue à 13h30 Jardin du Mail. Face à des "risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens", elle a été interdite jeudi par arrêté du préfet du Maine-et-Loire "à titre préventif". L'interdiction comprend notamment le château d'Angers, la place du Ralliement et le palais de justice.

À Poitiers, les manifestants ont rendez-vous à 14h00 devant la mairie.

Au Mans, une manifestation aura lieu mais l'horaire n'est pas encore déterminé.

À Grenoble, le rassemblement est prévu à 13h00 à Grenoble.

À Perpignan, les gilets jaunes envisagent pour l'heure de passer la nuit dans les rues.

Dans la Marne, les gilets jaunes appellent à un rassemblement régional à Vitry-le-François ( au sud de Reims) samedi à la mi-journée.

Au Pays basque, deux manifestations ont été déclarées en préfecture dont une à 14h00 à Saint-Jean-de-Luz. Les gilets jaunes pourraient aussi se joindre à la manifestation organisée par la CGT à Bayonne dans l'après-midi.

À Chambéry, un rassemblement a été déclaré en préfecture.