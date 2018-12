Gilets jaunes dans le Gard : certains souhaitent promouvoir le Référendum d'Initiative Citoyenne

Et si le mouvement des gilets jaunes était en train de se structurer dans le Gard ? Pour certains d'entre eux, l'une des solutions pourrait être le RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne ). Ils ont décidé de le présenter et de l'expliquer aux gilets jaunes toujours mobilisés sur les barrages.

De plus en plus de gilets jaunes tentés par le RIC

Gard, France

L'idée émane de plusieurs gilets jaunes mobilisés sur les barrages de Bellegarde, Beaucaire ou Tarascon depuis le début du mouvement. Après en avoir discuté entre eux, ils ont décidé de rejoindre ceux qui pensent que le RIC , le Référendum d'Initiative Citoyenne peut être une solution. Ils sont quatre, un chef d'entreprise, une mère de famille, un intérimaire et un ouvrier, bien décidés à aller à la rencontre des autres gilets jaunes du département pour leur expliquer le bien fondé de ce projet.

"Avant tout, on reste gilets jaunes. On sera toujours à côté de ceux qui sont sur les barrages. Ces barrages permettent d'être visibles néanmoins on veut maintenant partir sur le RIC parce qu'on nous demande depuis un mois d'avoir des revendications. A partir du moment où le RIC sera accepté par le gouvernement,on pourra discuter d'égal à égal avec le pouvoir."

Guy, chef d'entreprise, gilet jaune Copier

"On est déterminé à aller jusqu'au bout"

Le principe du RIC est simple : n'importe quel citoyen pourrait proposer un motif de consultation, à condition d'avoir réuni 700 000 signatures. Les gilets jaunes gardois qui portent ce projet souhaitent que ce RIC soit "législatif", "révocatoire", "abrogatoire" et "constituant".

"Quelqu'un a une idée de loi ? Qu'elle pourra faire avancer notre pays, le rendre plus compétitif . Il pourra demander un référendum à partir du moment où il aura ces 700 000 signatures".

"On ne cédera sur aucun des 4 points " Copier

Les 4 gilets jaunes qui portent ce projet ont décidé de faire le tour des barrages pour tenter de convaincre. Ils auront également une permanence fixe dans quelques jours. Ils savent de toute manière que ça prendra du temps. "On n'est pas pressé. Ça fait 20, 30 ans, 40 ans que certains attendent. On est fixé sur notre objectif, on n'en démordra pas. La cause est loin d'être perdue contrairement à ce qu'on voudrait faire croire."