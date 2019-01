Gilets jaunes : des Dijonnais toujours mobilisé pour l'acte XI du mouvement

Dijon, France

C'est désormais une habitude : chaque samedi après-midi la place de la République à Dijon se colore de jaune. Ils étaient un peu plus de 1000 gilets jaunes au départ du cortège, un chiffre qui a plus que doublé au fur et à mesure que la manifestation avançait vers le nord de la ville. Six personnes ont été interpellées d'après la préfecture.

Des femmes déguisées en Marianne prennent la tête du cortège © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Cinq Marianne, seins nus et visages masqués ont pris la tête du défilé au départ de la place de la République. Dans le calme et à vive allure, les manifestants ont fait un premier arrêt devant le centre des Finances Publiques, rue de la Boudronnée. Ils ont ensuite pris le boulevard Pascal et l'avenue du Drapeau pour tenter de rejoindre le centre commercial de la Toison d'Or. Mais ils ont été rapidement bloqué par un cordon de forces de l'ordre qui a lancé des grenades de gaz lacrymogène.

Le cortège prend la direction de la Toison d'Or © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes pour empêcher les manifestants d'avancer © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Le cortège a fait demi-tour pour rejoindre le centre ville en passant par l'avenue du Drapeau, la place de la République et la place Darcy. C'est autour des Halles que la situation a commencé à se tendre. Les manifestants et les forces de l'ordre ont échangé des tirs de feu d'artifice et de gaz lacrymogènes. Quelques feux de poubelle et de végétation ont été allumés devant les Halles ou sur les voies du tram au niveau de la rue de la préfecture.

La situation se tend dans le centre ville, les forces de l'ordre chargent à plusieurs reprises © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Les forces de l'ordre ont chargé à plusieurs reprises dans les rues du centre ville et sur la place de la , dispersant le cortège en plusieurs petits groupes.

Des manifestants allument des feux de poubelle en début de soirée © Radio France - Anne Pinczon du Sel

En début de soirée, des dizaines de manifestants étaient encore avenue du Drapeau face à un barrage de policiers.

#Acte11 Bilan de la manifestation des #GiletsJaunes#Dijon : 6 interpellations, 5 interventions du @sdis21 (feux de poubelles, feu sur voie publique, odeur de gaz et 1 secours à personne en UR). pic.twitter.com/EqqNUuYgrI — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) January 26, 2019