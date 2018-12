Gilets jaunes : des entreprises héraultaises ont recours au chômage partiel

Hérault, France

Le mouvement des gilets jaunes et ses conséquences économiques : ambiance morose dans les entreprises, chez les commerçants héraultais. Après plus de trois semaines de mobilisation, de barrages, de blocages et de manifestations, les entreprises ont bien du mal à travailler. C'est ce qui ressort d'une nouvelle enquête de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, auprès des chefs d'entreprise du département.

C'est la deuxième étude du genre depuis le début de la mobilisation, le 17 novembre. Et une fois encore, les chiffres sont sans appel : le chiffre d'affaire des 600 entreprises et commerces qui ont répondu à cette étude chute de 40%. Second chiffre : la chute de la fréquentation des magasins, 30% en moyenne sur la même période. Alors, les plus solides font le dos rond en espérant qu'enfin, la douce euphorie des fêtes de fin d'année s'installe. Les plus fragiles en revanche souffrent : dans le panel de cette étude, 50 entreprises héraultaises ont d'ores et déjà eu recours au chômage partiel, au repos obligatoire voire à la non reconduction de CDD.

Je comprends le mouvement mais j'en souffre. Samedi j'ai dû fermer mon magasin par crainte des manifestations - un commerçant de l'Écusson, à Montpellier

Sur le terrain, cette morosité se constate dans le commerce, notamment au Polygone, à Montpellier. La galerie commerciale connaît un début de semaine calme, trop calme au goût des commerçants qui pointent du doigt leur boutique vide ou presque. "Rien à voir avec ce que ça devrait être à 15 jours de Noël", regrette l'employée d'une maroquinerie. Pas un signe de cette effervescence typique du mois de décembre, témoigne aussi Clément, qui travaille au "Carré éphémère" : "Je pense que les gens ont un peu peur de venir en ville, d'être bloqués. Même dimanche, alors qu'il y avait moins de manifestations, moins de problèmes, on s'attendait à voir une cohue. Mais pas du tout !"

Période délicate au Polygone à Montpellier

Samedi, le Polygone est resté fermé toute la matinée : "une première en 13 ans !" selon la patronne d'une boutique de décoration. "Est-ce qu'il faudra fermer toute une journée le week-end prochain si le mouvement prend encore de l'ampleur ?" s'interroge Clément. "On est impuissant, poursuit cet employé d'une épicerie fine éphémère, le temps des fêtes de fin d'année, surtout que nous avons un bail précaire, nous avons 30 jours pour faire notre chiffre d'affaire, c'est compliqué si les week-ends sont perturbés !"

Le week-end prochain sera donc un nouveau test pour les commerçants du Polygone. "On espère que l'euphorie de Noël va enfin s'installer", conclut Clément.