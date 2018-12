Assurance-chômage, retraites, fonction publique : ces réformes impactées par le mouvement des gilets jaunes

Des gilets jaunes postés devant la gare de péage de Pont de l'Etoile sur l'A570 entre Aix-en-Provence et Aubagne, le 11 décembre 2018

Des discours décalés, des réunions annulées et des chantiers reportés : le mouvement des gilets jaunes bouscule l'agenda des réformes du gouvernement, désormais dominé par la grande "consultation nationale" promise par Emmanuel Macron.

Des réformes sociales reportées

La réforme de l'assurance-chômage, de la fonction publique, des retraites ou encore l'examen de la révision constitutionnelle sont suspendus à la suite du mouvement qui a débuté le 17 novembre.

Sur les retraites par exemple, les négociations et entretiens prévus cette semaine et avant Noël ont été reportés au mois de janvier. Concernant l'assurance-chômage, les discussions devaient reprendre "en principe le 18 décembre" mais les partenaires sociaux ont demandé au gouvernement un mois de plus pour trouver un accord. Les négociations ne devraient donc pas s'achever avant fin février. Sur la fonction publique enfin, le discours que le chef de l'État devait prononcer mi-décembre a été reporté "à une date ultérieure" en "début d'année prochaine".

Les autorités veulent "laisser le temps aux partenaires sociaux de s'impliquer pleinement dans la concertation" annoncée par le chef de l'État fin novembre a expliqué l'entourage du Haut commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye, à l'AFP. Censé répondre à la fronde des gilets jaunes, ce vaste forum décentralisé devait à l'origine être consacré à "la transition écologique et sociale" et se dérouler du 15 décembre au 1er mars.

Mais lors de son allocution, le chef de l'État a estimé que "le débat national doit être beaucoup plus large" et "aborder toutes les questions essentielles à la nation", notamment la loi électorale, la fiscalité ou encore l'immigration.

Le cap des réformes maintenu

Pour autant, pas question de changer de cap et d'abandonner les chantiers engagés. "Nous avons devant nous à conduire une réforme profonde de l'État, de l'indemnisation du chômage et des retraites. Elles sont indispensables", a justifié Emmanuel Macron.

L'équipe du Haut commissaire à la réforme des retraites est sur la même ligne. Il n'y a "pas de remise en cause de la réforme, ni du calendrier" a confirmé l'un de ses membres à l'AFP. Le "débat national" n'aura pas non plus d'effet sur la réforme de la fonction publique, selon le secrétaire d'État Olivier Dussopt, qui a confirmé le dépôt d'un projet de loi "au premier semestre".

S'il reste ferme sur sa feuille de route, le gouvernement n'exclut toutefois pas de laisser filer les calendriers. "Ce n'est pas tellement le temps (qui) compte", a reconnu mardi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. "Il faut aller plus loin sur le dialogue, sur le terrain, nos concitoyens ont envie d'avoir leur mot à dire, dans la manière ça va être plus participatif qu'avant", a-t-elle affirmé.

Faire en sorte que la "la voix du peuple" soit plus entendue est l'une des revendications des gilets jaunes qui militent pour l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC). Dimanche, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand s'est déclaré prêt à ouvrir le débat mais sous conditions. En attendant, le gouvernement s'est engagé à inscrire les mesures annoncées par Emmanuel Macron dans la loi avant la fin de l'année. Elles doivent être débattues au Parlement. La majorité espère un vote vendredi 21 décembre, avant Noël.