Gilets jaunes : des stations-service fermées ou en pénurie de carburant en Bretagne

Par Aurore Jarnoux, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique

Les dépôts pétroliers de Brest et de Lorient sont toujours bloqués ce vendredi. Et cela a des conséquences dans plusieurs stations-service du Morbihan et du Finistère. Certaines ont dû fermer, d'autres n'ont plus de carburants.