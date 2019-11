Gilets jaunes : 14 personnes interpellées à Montpellier après un acte 52 tendu

Plus d’un millier de personnes ont tenté de manifester lors de l’acte 52

Montpellier, France

Ce samedi, à Montpellier, les manifestants n’auront avancé que de quelques mètres. Le temps pour la tête du cortège de faire quelques pas Rue de la loge, et d’être repoussée par un cordon de CRS sur la Place de la Comédie. Le reste de l’acte 52 des gilets jaunes s’est déroulé sur le même ton. Plus d'un millier de personnes avaient répondu à cet appel "national" à manifester.

Quatorze interpellations

Coincés plus bas, Rue de Maguelone, entre la Comédie et la gare, des manifestants et des passants sont restés sur place près de deux heures, encerclés par des cordons de CRS en poste dans chaque rue. Des gaz lacrymogènes ont aussi été lancés par les forces de l'ordre. Au total, 14 personnes ont été arrêtées.

La préfecture de l’Hérault dénombrait peu avant 18h un manifestant et trois policiers blessés.

Ailleurs en France, les gilets jaunes étaient un peu moins nombreux. Ils étaient quelques centaines à Strasbourg, 300 à Toulouse. À Bordeaux, ils ont été rejoints par des manifestants kurdes selon l'AFP.