Gilets jaunes : Emmanuel Macron organise une réunion ce mardi pour préparer le grand débat national

Emmanuel Macron va réunir mardi à l'Elysée des ministres et des acteurs économiques pour organiser la grande concertation nationale annoncée dans le cadre des mesures liées à la crise des gilets jaunes, a annoncé l'Elysée lundi.

Il privilégie le grand débat à la préparation du G7. Emmanuel Macron a annulé son déplacement à Biarritz prévu ce mardi pour le lancement de la présidence française du G7.

Le chef de l'Etat va réunir mardi à l'Elysée des ministres et des acteurs économiques. La réunion est organisée alors que les modalités, encore floues, de la tenue de la "grande concertation nationale" doivent être connues dans la semaine.

Ce débat, prévu jusqu'au 1er mars, doit s'appuyer fortement sur les maires et aborder quatre grands thèmes (transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, et démocratie et citoyenneté - dans lequel a été insérée l'immigration).

Le Premier ministre Edouard Philippe s'est déclaré favorable sur le principe à un référendum d'initiative citoyenne (RIC), une des principales revendications des gilets jaunes.