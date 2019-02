Gilets jaunes en Alsace : le RIC ou référendum d'initiative citoyenne, mode d'emploi

Plus d'un millier de gilets jaunes venus de toute l'Alsace et du territoire de Belfort ont manifesté dans les rues de Colmar.

Alsace, France

Avec le RIC ou référendum d'initiative citoyenne, les gilets jaunes veulent redonner le pouvoir au peuple. "On veut le RIC pour pouvoir révoquer des élus, réformer et proposer des lois et annuler des traités ou des accords internationaux", explique Yolande, gilet jaune de Châtenois.

Pourquoi devons-nous attendre 5 ans pour renvoyer des élus incompétents ?

Et Yolande insiste bien sur le caractère révocatoire du RIC. "Si vous êtes employeur et que vous avez un employé dont vous n'êtes pas satisfait, est-ce que vous attendez cinq ans pour le licencier ? Non. Alors pourquoi nous, qui sommes employeurs de nos élus, devons attendre cinq ans pour les renvoyer quand ils sont incompétents ? C'est pas normal."

700.000 signatures soit 3 % des inscrits sur les listes électorales

Pour passer, un référendum devrait recueillir 700.000 signatures, soit l'équivalent de 3 % des inscrits sur les listes électorales. Quant à la forme définitive que pourrait prendre ce référendum d'initiative citoyenne, rien n'est encore décidé. "On a besoin de temps", explique Yolande.

Mais elle en est sûre, le RIC devrait rétablir la confiance entre les citoyens et leurs élus. "Si on redonne la voix au peuple, c'est le peuple qui décide, donc automatiquement il sera plus impliqué. Et ça l'incitera de nouveau à aller voter et à s'intéresser à la politique".