Gilets jaunes : en Bretagne, des hôtels ont souffert pendant le mois de mobilisation

Rennes, France

Le mouvement des Gilets jaunes a eu un impact réel sur l'activité hôtelière en Bretagne. Les principales actions se sont déroulées les samedi mais pendant un mois de mobilisation de très nombreux ronds points ont été occupés, parfois des routes bloquées sans oublier les heurts avec les forces de l'ordre. Conséquence moins de réservations touristiques les week-ends et en semaine une clientèle professionnelle en baisse.

Catastrophe à Saint-Brieuc

A Saint-Brieuc ou dans l'agglomération particulièrement touché par le mouvement des Gilets jaunes, c'est franchement la catastrophe pour les hôteliers. Au Blue hôtel de Trégueux, seules 4 chambres sur les 60 que compte l'établissement ont été occupées les lundi soirs et guère mieux les mardi c'est à dire après les samedi de mobilisation "quand on voit à la télé que ça brule à Saint-Brieuc, les commerciaux préfèrent reporter leur venue" témoigne ce propriétaire". A l'hôtel de Clisson à Saint-Brieuc, la clientèle touristique a été divisée par deux les week-ends. Ces deux hôtels économiquement affaiblis préfèrent fermer pour les fêtes de fin d'année n'étant pas assurés de faire le plein.

En baisse à Rennes et Vannes

A Rennes, on limite les dégâts, même si la fréquentation est en baisse. Christian tient l'hôtel Arcantis dans le quartier de Cleunay : "sur les week-ends c'est une baisse de 25 à 30% pour la clientèle touristique et 10% en semaine pour les commerciaux; on a perdu les étrangers qui viennent de Chine, d'Espagne ou d'Italie pour aller au Mont-Saint-Michel; des anglais qui se rendaient à Rennes pour le festival des Trans Musicales ont préféré décommander; ce n'est pas catastrophique, mais il ne faut pas que ça dure." A Vannes et dans le golfe du Morbihan, ce n'est pas fameux : 80% des réservations ont été annulées à l'hôtel l'oasis bretonne d'Arzon le mois dernier; à l'hôtel le Bretagne à Vannes, "les 15 derniers jours de novembre ont été dans le rouge mais c'est mieux depuis le début du mois" se rassure le propriétaire.

Il n'y a qu'à Saint-Malo où on ne s'en sort pas trop mal. Il y a eu moins de monde que l'an dernier, mais après la Route du Rhum il y a toujours un contrecoup explique une hôtelière.