Gilets jaunes en Bretagne : une entreprise n'a pas pu livrer 20 tonnes de champignons à cause des blocages

Rennes, France

Le mouvement des gilets jaunes a des conséquences dramatiques pour la champignonnière Lou située à Poilley, une petite commune rurale près de Fougères en Ille-et-Vilaine. La semaine dernière, elle n'a pas pu livrer 20 tonnes de champignons car des bases logistiques de la grande distribution étaient bloquées par des gilets jaunes. Or Lou écoule l'essentiel de sa production dans les grandes et moyennes surfaces.

Une partie a pu être donnée à des associations ou distribuée gratuitement sur le parking de l'entreprise. Le reste a été jeté. Le mois de décembre représente 15% du chiffre d'affaires annuel.

Un retour au calme attendu

"On vit au jour le jour" témoigne Emmanuelle Roze l'une des dirigeantes "un jour on arrive à livrer et le lendemain ce n'est pas possible, c'est très difficile à gérer en interne". La PME emploie 150 salariés, mais certains ont du être mis en congés d'office.

Emmanuelle Roze tient à préciser qu'elle soutient le mouvement des gilets jaunes mais "ils n'ont pas réfléchi qu'en bloquant la grande distribution, ils allaient pénaliser des entreprises rurales qui se battent au quotidien et qui sont taxées de partout". Elle espère que les mesures annoncées par Edouard Philippe seront de nature à ramener le calme.