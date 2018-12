Gilets jaunes en Touraine : la préfecture interdit l'usage de produits inflammables ou explosifs

La préfecture d'Indre-et-Loire a pris un arrêté pour interdire l'acquisition, le transport et l'utilisation de produits inflammables et explosifs, alors que les gilets jaunes manifestent à Tours samedi 8 décembre.

Tours, France

La préfecture d'Indre-et-Loire espère éviter de nouveaux débordements lors de la manifestation des gilets jaunes, samedi 8 décembre après-midi, dans le centre-ville de Tours, une semaine après un samedi particulièrement violent qui a fait au moins 35 blessés, dont un manifestant qui a perdu une main après avoir ramassé une grenade lancée par les forces de l'ordre.

Elle a pris un arrêté dans lequel elle interdit "l'acquisition, le transport et l'utilisation par des particuliers de récipients contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse dans des établissements commerciaux ou dans les stations-service implantés sur tout le territoire du département d'Indre-et-Loire" du jeudi 6 décembre à 00h00 au mardi 11 décembre 2018 à 00h00.

La préfecture cite notamment l'essence, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, la soude, les alcools à brûler et les solvants. Samedi 1er décembre, deux jeunes avaient jeté de l'acide sur des policiers, ce qui leur a valu une condamnation à six et huit mois de prison ferme. "Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur", prévient la préfecture.