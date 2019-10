Gilets jaunes : environ 350 manifestants dans les rues d'Epinal pour le rassemblement régional

Épinal, France

La mobilisation des gilets jaunes se poursuit en Lorraine même si les manifestants sont bien moins nombreux qu'il y a presque un an, au début du mouvement. Ils sont environ 350 ce samedi 26 octobre à défiler dans les rues d'Epinal depuis le début de l'après-midi. Parti à environ 200, le cortège s'est renforcé en cours de manifestation. Des manifestants venus de toute la région et qui dénoncent la baisse de leur pouvoir d'achat. On peut entendre dans le cortège "Macron démission".

Un défilé qui se passe plutôt bien même si quelques barrières ont été renversées alors que le centre-ville d'Epinal est interdit aux manifestants, par mesure de précaution.

"Macron démission" peut-on lire et entendre dans le cortège spinalien © Radio France - Hervé Toutain