Gilets jaunes et lycéens : les artisans inquiets pour la fréquentation du marché de Noël de Montbéliard

Montbéliard, France

Les allées du marché de Noël de Montbéliard étaient clairsemées ce dimanche matin. De l'avis de nombreux artisans présents sur le marché, la fréquentation est moins importante que d'habitude à ce moment de l'année. Selon certains, il y aurait deux fois moins de visiteurs que l'année dernière. Cette baisse de la fréquentation peut en partie être reliée au mouvement des gilets jaunes, qui filtrent la circulation dans le nord Franche-Comté depuis maintenant quatre semaines. Elle aussi la conséquence d'une météo peu clémente.

Certains artisans sont très remontés; "On est un peu les victimes collatérales de ces mobilisations" déplore un artisan, sous couvert d'anonymat. "Certains visiteurs sont restés bloqués sur les routes pendant presque une heure pour venir nous voir les premiers week end (...) On peut comprendre que certains soient découragés" continue-t-il. Pour beaucoup de commerçants, le marché de Noël représente un moment important dans l'année en termes de chiffre d'affaire.

La sécurité est renforcée aux abords du marché © Radio France - Manon Klein

Dispositif de sécurité renforcé

Autre conséquence du mouvement des gilets jaunes, mais aussi et surtout du mouvement des lycéens : le dispositif de sécurité a été renforcé sur le marché de Noël de Montbéliard. La maire, Marie-Noëlle Biguinet évoque des forces de l'ordre en plus, sans révéler de chiffres. En réaction aux manifestations de lycéens montbéliardais, jeudi et vendredi dernier, le marché de Noël avait ouvert plus tard que prévu, par mesure de sécurité. Une décision approuvée par la majorité des exposants, mais qui déplaît à certains, qui se demandent s'il y avait vraiment nécessité de garder portes closes.

Malgré une baisse du nombre de visiteurs pour le moment, la plupart des artisans restent positifs, et espèrent que les quinze derniers jours du marché de Noël seront bons.