Gilets jaunes et syndicats: 300 personnes dans les rues de Strasbourg

Pour le retrait du projet de réforme des retraites mais bien plus encore... Ils étaient 300 à le crier dans les rues de Strasbourg ce samedi après-midi. Des salariés à l'appel des syndicats mais surtout des gilets jaunes pour une convergence des luttes.

Le jaune était la couleur dominante du cortège ce samedi après-midi à Strasbourg. Contre la réforme des retraites mais bien plus encore. Isabelle, porte-parole du Comité Gilets Jaunes de Strasbourg espère que cette "convergence puisse amener au retrait de la réforme des retraites mais que ça ira bien plus loin". La jeune-femme cite "l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail et la question de la réforme de l'assurance-chômage".

Et ce renfort de jaune donne de l'espoir à Axel, gilet rouge de la CGT des finances publiques qui explique que "ça fait du bien d'être ensemble et plus nombreux. L'enjeu c'est de généraliser la grève pour faire céder le gouvernement".

Les gilets jaunes ont promis aux syndicats de les retrouver pour la grande manifestation prévue mardi prochain à Strasbourg.