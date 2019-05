Gilets jaunes et syndicats manifestent ensemble et dans le calme à Dijon pour le 1er mai

Près de 2000 personnes ont manifesté dans le calme et sous le soleil à Dijon pour le 1er mai. Si certains gilets jaunes ont commencé à manifester de leur côté, ils ont rapidement rejoint le cortège de la CGT et la manifestation s'est terminée dans le calme sur la place Wilson en début d'après-midi.

Dijon, France

Sous le soleil dijonnais, l'ambiance est bon enfant sur la place Wilson avant le départ du cortège pour la manifestation du 1er mai. Des syndicats, des partis politiques, quelques gilets jaunes, des jeunes pour le climat, des profs, du personnel hospitalier, chaque groupe a sorti ses drapeaux et ses banderoles de revendications. Certains vendent du muguet, d'autres servent du café et Amnesty International fait signer des pétitions.

Les jeunes pour le climat se sont installés sous le kiosque de la place Wilson © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Après une heure d'attente autour de la fontaine sur la place Wilson, le cortège se met en marche, drapeaux et sono de la CGT en tête. C'est en arrivant sur la place du Théâtre qu'un autre cortège, plus petit, arrive en face. Une cinquantaine de gilets jaunes qui avaient décidés de commencer leur manifestation sur la place de la République se greffent donc au mouvement. Ils prennent rapidement la tête du cortège avant de se faire doubler par les Antifa, cagoulés et visages masqués. Les slogans anti-capitalistes se mêlent à Bella Ciao, à l'Internationale, aux cris de "Macron démission" et aux "Ahou Ahou" des gilets jaunes.

La convergence des luttes : gilet rose sur le dos et gilet jaune dans la poche © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Un peu avant 13h, le cortège qui a fait le tour de la place de la République, qui est passé par la place Darcy et par la place de la Libération, se retrouve à nouveau sur la place Wilson. Certains rentrent chez eux, d'autres se dirigent vers la Bourse du Travail pour un repas festif à l'invitation de la CGT et les derniers font traîner les discussions au soleil.