Grand débat national : à Coutras, un "sentiment d'abandon"

Face à la colère exprimée depuis deux mois par les gilets jaunes, quelles solutions ? Plus de considération et de services publics répondent les habitants et le maire de Coutras, au lendemain du lancement du grand débat national dans l'Eure par le Président Emmanuel Macron.

Coutras, France

A la question, y-a-t-il une fracture en Gironde ? Jérôme Cosnard le maire de Coutras élu en 2014, répond oui sans détour. "Ce département fonctionne à trois vitesses : avec une richesse grandissante sur la Métropole et de plus en plus importante sur le littoral, et malheureusement, plus de difficultés sur le nord du département, en raison des problématiques de mobilité et de répartition de la richesse économique".

"Mépris"

Et non seulement, son territoire est à la traîne, explique-t-il, mais l'Etat ne l'aide pas. Et de prendre l'exemple du projet de village des marques qu'il défend et qui doit passer en Commission Départementale d'Aménagement Commercial, mi-février. "Projet porteur d'espoir avec à la clé entre 400 et 1000 emplois mais le préfet ne m'a toujours pas reçu". Jérôme Cosnard parle de "mépris" alors que Coutras, au cœur du "croissant de pauvreté aquitain", qui affiche 16% de chômage, a été intégré au dispositif de l'Etat Quartier Prioritaire en 2014 (pour justement donner un coup de pouce aux projets économiques).

Jérôme Cosnard le maire de Coutras © Radio France - Stéphanie Brossard

Il confie également "un sentiment d'abandon" ressenti par les habitants des territoires ruraux comme Coutras, "qui se voient comme des administrés de seconde zone". Sentiment renforcé dit-il avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée.

Fracture économique sociale et numérique

A Coutras, le CCAS (centre communal d'action sociale) est ainsi devenu la maison des services publics. C'est inscrit sur la façade. Ses compétences ont été élargies, avec des permanences de la CAF, des caisses de retraite, de la MSA, de l'ADIL pour le logement et même des avocats). Un lieu capital à entendre les habitants. Il a vu défiler 8500 visiteurs l'an dernier, soit quasiment autant que le nombre d'habitants de la commune ; dont 1700 passages pour utiliser les 4 postes informatiques en libre-service. Car "à la fracture sociale et économique" s'ajoute "une fracture numérique" constate Laurent Cacciatore, le directeur du CCAS. Il raconte un usage qu'il n'avait pas imaginé. "Une femme est venue réviser son code pour passer le permis de conduire, indispensable pour retrouver du travail. On l'a accompagné, coaché et on a été les premiers informés quand elle l'a obtenu!"

"Bouée de sauvetage" à proximité

Ce point d'accueil, c'est aussi "une bouée de sauvetage" pour beaucoup témoigne Chantal Dupuy qui vient de recevoir Fatima. Cette retraitée de 61 ans débarque dans son bureau, avec des pâtisseries à lui offrir, et ce courrier de la CAF l'informant que 300 de ses 700 euros d'allocation sont supprimés sans qu'elle comprenne pourquoi. Cette maison des services publics à deux pas de chez elle, c'est capital pour ne pas sombrer. Elle a vaguement entendu parler du grand débat, mais elle s'en fiche. "C'est pas Macron qui va m'aider à rembourser en plus, la dette que j'ai contractée auprès d'amis, pour payer les analyses médicales de mon fils parce que je n'avais plus d'argent ! Par contre, pour les relances du Trésôr Public, là, j'ai des nouvelles". A côté d'elle, Charlotte, maman solo d'une fille de 14 ans, vient d'apprendre qu'elle touchera 240 euros par mois de prime d'activité alors qu'elle ne s'y attendait pas. Elle est venue entre deux courses sur son jour de congé dans cette annexe de la CAF parce que située à 500 mètres de son logement.