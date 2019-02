Gilets jaunes : ils sont près de 400 au Blanc pour les trois mois de la mobilisation

Le Blanc, France

Les gilets jaunes se sont donné rendez-vous au Blanc ce samedi 16 février. Ils étaient près de 400 pour cette manifestation qui sonne leur trois mois de mobilisation.

Les manifestants ont répondu à l'appel lancé par les gilets jaunes du Blanc. Des manifestants qui viennent du Blanc évidemment, de Châteauroux ou de La Châtre pour l'Indre mais aussi de Saint-Amand-Montrond pour le Cher, ou de Châtellerault pour la Vienne. "Il faut s'unir, même avec des syndicats", estime Nadia, de Saint-Amand.

Les gilets jaunes ne comptent s'arrêter. "On fera des manif et encore des manif pour ceux qui sont en bas de l'échelle. Je ne lâcherai pas, je n'ai que 500 euros par mois et il faut vivre avec ça !", explique Betty, gilet jaune de La Châtre. D'autres préfèrent miser sur les débats organisés par les citoyens.

La manifestation s'est déroulée en musique et dans la bonne humeur ce samedi 16 février. © Radio France - Aurore Richard

D'autres rassemblements sont déjà prévus. Le samedi 23 février prochain, Buzançais va accueillir une manifestation départementale. Le 2 mars, Châtellerault dans la Vienne invite les gilets jaunes de l'Indre et même de la Touraine à un "carnaval citoyen".