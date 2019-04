Gilets Jaunes : interdiction de manifester dans le centre-ville de Nantes

Le préfet de Loire-Atlantique a pris ce vendredi un arrêté pour interdire toute manifestation non déclarée ce samedi dans le centre-ville de Nantes. Des appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux.

Nantes, France

Alors que les gilets jaunes préparent l'Acte 24 du mouvement, et que des appels à manifester ce samedi à Nantes sont lancés sur les réseaux sociaux, le préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté pour interdire toute manifestation non déclarée dans le centre-ville. Objectif, garantir la sécurité des personnes et des biens.

En rouge, la zone interdite aux manifestations des gilets jaunes non déclarées à Nantes - police nationale

Une mesure identique avait été prise le week-end dernier. "Ceux qui dégradent, qui cassent, qui vandalisent n’ont pas leur place en centre ville de Nantes. La semaine passée, cette mesure a prouvé toute son efficacité en empêchant ces individus radicaux de commettre des violences et des dégradations" conclut le préfet Claude d’Harcourt.