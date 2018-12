Gilets jaunes : l'acte 4 de la mobilisation dans les Deux-Sèvres

Poitou-Charentes, France

Dans les Deux-Sèvres, la mobilisation pourrait se durcir ce samedi. Environ 70 gilets jaunes se sont retrouvés mercredi à Aiffres pour parler des revendications et de la suite à donner au mouvement. Pour un certain nombre, il faut passer à la vitesse supérieure. "Faire coucou aux gens sur les ronds-points ce n'est pas forcément une solution", lance Mickaël, 38 ans. "Je pense que quand l'Elysée se renseigne on leur dit à Niort tout va bien. Aujourd'hui, il faut mener des actions coup de poing, bloquer les bons endroits, avant que tout le monde s'en lasse", poursuit ce gilet jaune.

'Il faut mener des actions coup de poing"

"Blocage total !", dit aussi Corrado, un autre gilet jaune "sans violence si on peut. Ils ont des bouchons, il faut leur enlever les bouchons", estime cet habitant de Melleran.

Gérald, mobilisé à Parthenay sur le rond-point de la route de Poitiers n'est lui pas pour un changement de stratégie. "On ne peut pas se permettre de durcir. Je ne pense pas que les blocages soient une solution, il faut justement que l'on rallie les citoyens un peu réticents à notre cause, si on se les met à dos, ce n'est pas bon du tout".

Côté actions, les gilets jaunes ont prévu de se retrouver ce vendredi à 17h à La Crèche, rond-point de l'autoroute pour ensuite bloquer les camions au rond-point des Pyramides, au niveau du centre routier. Ce serait le gros point choisi dans le Niortais. D'autres rendez-vous sont donnés sur les réseaux sociaux :

à Melle , rond-point de la colonne

, rond-point de la colonne à Saint-Maixent l'Ecole , place Denfert-Rochereau, ce samedi à 8h

, place Denfert-Rochereau, ce samedi à 8h aux péages de Granzay-Gript , de Frontenay Rohan-Rohan , de Vouillé également ce samedi

, de , de également ce samedi à la base Intermarché à Alloinay (ex-Gournay-Loizé) et au rond-point de Limalonges

à Parthenay , rond-point de la route de Poitiers

, rond-point de la route de Poitiers à Bressuire , ce samedi à 8h à Bocapôle

, ce samedi à 8h à Bocapôle à Thouars, les gilets jaunes sont ce vendredi soir au rond-point de Saint-Jean-de-Thouars et au niveau du Mc Donald's

Des gilets jaunes pourraient également rejoindre la marche pour le climat. Départ à 11h place de la Brèche.

La préfecture des Deux-Sèvres prend des mesures préventives

La préfecture des Deux-Sèvres interdit "l’achat, la vente au détail, l’enlèvement ou le transport de tout acide, carburant, artifices de divertissement, y compris les pétards, d’alcool ou produit inflammable, par jerrican, cubitainer, bidon, flacon ou récipient divers, pouvant être utilisés aux fins de déclenchement des feux ou incendies, ou comme arme par destination". Interdiction qui commence ce vendredi à 16h et se termine ce lundi à 09h00.