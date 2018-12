Gilets jaunes : l’Assemblée nationale adopte les mesures d'urgence du gouvernement

Après plus de treize heures de vifs débats, le projet de loi portant "mesures d'urgence économiques et sociales" - annoncées la semaine dernière pour répondre au mouvement des gilets jaunes - a été approuvé par 153 voix, avec le soutien de la majorité LREM-MoDem et de l'UDI-Agir, contre 9 et 58 abstentions.

Les socialistes se sont abstenus, comme la quasi-totalité des Républicains. Le RN et ses apparentés ont voté pour ou privilégié l'abstention. PCF et LFI, dénonçant un "trompe-l'oeil", ont voté contre.

Début de réponse à la contestation ?

Les annonces sociales tous azimuts d'Emmanuel Macron pour répondre aux "gilets jaunes" ont bouleversé le programme des parlementaires, qui ont envisagé un temps de siéger pendant la trêve des confiseurs pour la première fois depuis 1979.

Mais elles apportent "des réponses rapides, fortes et concrètes" à la contestation, "condition d'un apaisement" même si "cela ne suffira pas", a affirmé la ministre du Travail Muriel Pénicaud, présente au côté d'Agnès Buzyn (Santé).

Le texte comprend la défiscalisation des heures supplémentaires, une exonération élargie de hausse de CSG pour des retraités et la possibilité pour les entreprises de verser une "prime exceptionnelle" de 1.000 euros, exonérée de toutes cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, pour leurs salariés rémunérés jusqu'à 3.600 euros.

Place au Sénat

Le texte passera ce vendredi par la chambre haute, à majorité de droite. Son président Gérard Larcher a souhaité un "vote conforme" à celui du Palais-Bourbon.

Cela validerait ce texte portant "mesures d'urgence économiques et sociales" avant les vacances parlementaires.

