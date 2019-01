Gilets jaunes : l'Occitanie est la région où il y a le plus de demandes de chômage partiel

Par Marion Aquilina, France Bleu Occitanie

D'après Bercy, la région Occitanie est celle où il y a le plus de demandes de chômage partiel, devant les Hauts-de-France et la Normandie. Le gouvernement demande aux commerçants, artisans et routiers de ne pas attendre pour constituer des dossiers et demander des aides.