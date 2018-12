Gilets jaunes : la fréquentation des centres commerciaux a chuté de 17% samedi

A trois semaines de Noël, les centres commerciaux ont connu, samedi, leur "pire journée" depuis le début du mouvement des "Gilets jaunes", avec un recul de 17% de leur fréquentation, annonce ce lundi le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) dans un communiqué.

La fréquentation avait reculé de 14,3% le samedi 24 novembre et de 12,7% le 1er décembre, comparé aux mêmes dates un an plus tôt, selon l'indice Quantaflow, basé sur un comptage automatique réalisé dans 280 centres commerciaux, sur les 800 que compte le pays, a indiqué à l'AFP Gontran Thüring, délégué général du CNCC.

Pas de rattrapage sur le dimanche

"Et si le 1er dimanche, une fréquentation en hausse avait partiellement compensé ce recul, les deux suivants il n'y a pas eu de rattrapage", a-t-il précisé. "Il y a un effet psychologique important, les gens préfèrent reporter leurs achats et rester chez eux."

Les centres commerciaux des cœurs de villes les plus touchés

Ce recul est principalement dû aux "blocages complets ou filtrants des ronds-points d'accès aux sites périphériques qui subsistent dans de nombreuses régions", estime le CNCC. Et "pour la première fois, les centres commerciaux de centres-villes ont enregistré la baisse de fréquentation la plus élevée, avec plus de 20%", ce que le CNCC lie aux "violences observées au cœur de villes telles que Bordeaux, Toulouse ou Saint-Etienne". Le recul a été de 14% pour les centres commerciaux de périphérie et de 18,9% en province, contre -3,9% en Ile-de-France.

"De façon générale, le caractère anxiogène des événements et l'incertitude quant à l'issue de la crise entraînent un phénomène indéniable de rétention de la consommation", estime le CNCC dans son communiqué. Si la perte de chiffre d'affaires causée par cette baisse de la fréquentation ne pourra pas être estimée "avant une dizaine de jours", explique M. Thüring, "il faut s'attendre à un recul comparable".

Il ne reste que deux week-ends de shopping avant Noël - Le délégué général du CNCC

Le CNCC espère que "les annonces gouvernementales qui seront faites cette semaine seront de nature à ramener les clients dans les sites commerciaux alors qu'il ne reste que deux week-ends de shopping avant Noël". Le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) fédère toute la filière des sites commerciaux (promoteurs, propriétaires, gestionnaires, enseignes, commerçants) et compte quelque 400 adhérents.