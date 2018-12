"Gilets jaunes" : la préfecture de Meurthe-et-Moselle interdit les manifestations autour de trois centres commerciaux

Meurthe-et-Moselle, France

La préfecture de Meurthe-et-Moselle ne veut plus de zones commerciales bloquées en ce cinquième week-end de mobilisation des "gilets jaunes" et ce, à dix jours de Noël. Eric Freysselinard, le préfet du département, a décidé d'interdire tout rassemblement dans les secteurs des zones commerciales de Frouard, Houdemont et Essey-lès-Nancy pendant tout le week-end.

Forces de l'ordre mobilisées pour disperser tout rassemblement

Une décision "compte tenu des risques de troubles à l'ordre public et afin de préserver la libre activité des zones commerciales" selon le communiqué de la préfecture. Les forces de l'ordre seront mobilisées pour faire respecter cette décision. La préfecture rappelle que pour les organisateurs d'une manifestation interdite, les peines peuvent s'élever à six mois de prison et 7.500 euros d'amende. Quant aux participants qui refuseraient la dispersion du rassemblement demandée par les forces de l'ordre, ils risquent un an de prison et 15.000 euros d'amende.