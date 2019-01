Gilets jaunes : la préfecture du Cher interdit toute manifestation dans le centre-ville de Bourges samedi

Bourges, France

Les Gilets jaunes ne sont pas les bienvenue à Bourges samedi. Alors que le collectif "La France en colère" a choisi la ville du Cher pour accueillir un rassemblement national en raison de son emplacement géographique central, la préfecture publie ce vendredi un arrêté. La préfète annonce que "la manifestation des Gilets jaunes prévue samedi 12 janvier est interdite à l'intérieur du périmètre du centre-ville de Bourges". Catherine Ferrier explique qu'elle souhaite ainsi permettre la manifestation qui se veut pacifique, sur les boulevards qui entourent la ville.

[12/01/2019] Arrêté pris par C. FERRIER @Prefet18 interdisant toute manifestation à l'intérieur du centre-ville de Bourges (voir plan annexe). pic.twitter.com/cr3eU7txCu — Préfet du Cher (@Prefet18) January 11, 2019

2.700 participants annoncés sur Facebook, 13.000 personnes intéressées

Ce vendredi matin, sur la page Facebook de l'événement "Acte 9 : rassemblement des gilets jaunes au centre de la France", il y avait 2.700 participants annoncés et 13.000 personnes intéressées. Les organisateurs disent vouloir "une marche pacifique", le début du rassemblement est prévu à 10h.

Inquiet, le maire de Bourges a fait démonter les horodateurs de la ville, les engins de chantier ont également été retirés. Les bâtiments publics seront aussi fermés samedi en prévention. "On va enlever tout mobilier urbain qui pourrait faire office de projectile", a expliqué Pascal Blanc. "On va sécuriser le chantier de la maison de la culture et celui de l'îlot Victor Hugo. Le jardin de l'Archevêché sera fermé tout comme les musées, et les bâtiment publics, à commencer par l'hôtel de ville." Le maire a aussi conseillé aux commerçants de baisser le rideau.