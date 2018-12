Gilets jaunes : la Préfète du Territoire de Belfort va recevoir une délégation en Préfecture

Belfort, France

Près d'un mois après le début du mouvement des gilets jaunes et au lendemain de l'allocution du Président Emmanuel Macron, Sophie Elizéon la Préfète du Territoire de Belfort doit recevoir ce mardi en fin de journée une délégation de "gilets jaunes" pour faire remonter leurs revendications à Paris. Dans le même temps, elle demande aux manifestants de libérer les ronds-points des installations pouvant poser des problèmes de sécurité.

Trois à cinq revendications prioritaires

C'est la seconde réunion en dix jours. La Préfète avait déjà reçu sept gilets jaunes le samedi 1er décembre. Objectif : poursuivre le dialogue entamé au niveau local pour faire remonter à l'Etat "trois à cinq revendications prioritaires" exprimées par les gilets jaunes terraformations.

"Nous nous sommes mis d'accord sur une méthode de travail conjointe" Copier

_"Ces revendications sont concernées par les annonces que le Président de la République a formulées lundi soir notamment autour du pouvoir d'achat ou autour d'_une meilleure concertation des citoyens (...) nous verrons ce que les gilets jaunes me diront ce (lundi) soir", a déclaré la Préfète à France Bleu Belfort Montbéliard.

Des problèmes de sécurité sur les ronds-points

Si la Préfète se dit ouverte au dialogue pour faire remonter à Paris les préoccupations, elle souhaite dans le même temps que les gilets jaunes encore mobilisés puissent libérer les ronds-points, car certaines occupations peuvent poser des problèmes de sécurité.

"Il y a autour des mobilisations un certain nombre de constructions qui ont été installées, des installations pérennes puisqu'elles ne sont pas retirées la nuit et qui posent _des problèmes de visibilité aux usagers de la route_, donc peuvent amener à des accidents et mettre en danger les automobilistes", déclare-t-elle.

J'invite très clairement les manifestants à retirer ces installations qui ne sont pas autorisées"

"Il y a des installations qui mettent en danger les usagers de la route" Copier

"Quand il y a du grand vent, il y a du mobilier qui se retrouve sur la route; à la faveur du week-end il y a des feux qui se sont propagés autour de ces installations, donc j'invite très clairement les manifestants à retirer ces installations qui ne sont pas autorisées, je sais que certains ont déjà commencé... "

"Il y a un certain nombre de manifestations qui ont été déclarées et donc autorisées, dont certaines arrivent à échéance; si elles ne font pas l'objet d'une nouvelle déclaration, elles ne peuvent pas être reconduites", précise encore la Préfète.