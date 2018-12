"Gilets jaunes" : le bilan de ce samedi 8 décembre à Toulouse

Alors que la journée avait démarré dans le calme, la situation s'est dégradée pendant toute l'après-midi dans le centre-ville de Toulouse. Après six heures de confrontations entre une partie des manifestants, des casseurs et les forces de l'ordre, le bilan est lourd.

Toulouse, France

Pendant toute l'après-midi du samedi 8 novembre, le centre-ville de Toulouse a été le terrain d'affrontements entre la police et une partie des manifestants. Au final, 12 blessés ont pour l'instant été recensés, 38 personnes ont été interpellées.

Des violences de Compans-Caffarelli aux Arènes

Les violences ont suivi les manifestants ce samedi après-midi. Un cortège qui a très vite grossi dès 14h : le personnel hospitalier et les gilets jaunes ont rejoint la marche pour la climat. Très vite, plus de 5.000 manifestants faisaient face aux forces de l'ordre.

A peine un quart d'heure après le début du départ de la marche pour le climat, des casseurs ont voulu passer par une ruelle. C'est à ce moment-là que les CRS ont commencé à les faire fuir grâce à des bombes lacrymogènes. Ce qui a séparé le cortège en deux.

La deuxième partie de la manifestation a suivi la première, plus calme et pacifique. Jusqu'à se retrouver sur l'autre rive de la Garonne, quartiers Patte d'Oie et Saint-Cyprien - République.

Pendant six heures, une partie des manifestants et des casseurs ont riposté face aux charges des forces de l'ordre. Les premières barricades enflammées sont nées. Certaines personnes ont même bloqué un camion de sapeurs-pompiers qui tentait d'éteindre le feu d'une barrière. Jet de briques, destruction du mobilier urbain, vandalisme sur les commerces... les violences se sont multipliées jusqu'à 20 heures.

Un bilan provisoire

A 19h30, la préfecture de la Haute-Garonne fait le point sur cette après-midi de violence à Toulouse :

12 blessés dont huit parmi les manifestants et quatre parmi les forces de l’ordre

38 personnes interpellées avec différentes armes (bombes artisanales, armes blanches, marteaux, gourdins, liquides inflammables...)

6600 manifestants dont 5500 à Toulouse

Un bilan qui pourrait évoluer dimanche 9 décembre, en fonction de possibles blessés qui pourraient se présenter spontanément à l’hôpital.