Gilets jaunes : le bilan de la journée de dimanche dans l'Eure et la Seine-Maritime

Les gilets jaunes se sont de nouveau rassemblés dimanche dans l'Eure et la Seine-Maritime. Des manifestations plus petites que samedi, mais qui ont impacté la circulation. Retour sur une nouvelle journée chargée.

Au lendemain du 17 novembre, où plus de 10.000 personnes se sont rassemblées dans l'Eure et la Seine-Maritime, les "gilets jaunes" ont remis ça dimanche. Une mobilisation de moindre ampleur, mais qui a impacté les conditions de circulation.

En Seine-Maritime

Une trentaine de points de blocages au plus fort de la journée. A Rouen : au rond-point des vaches, au rond-point du Zénith, au rond-point de la Motte. Au Havre également, sur le rond point de la Brèque. Mais aussi à Dieppe et Octeville-sur-Mer. Des opérations péage gratuit ont également eu lieu, sur le Pont de Normandie et au péage de Cottévrard.

En tout, 3 personnes ont été blessées hier, 15 samedi. Il y a eu 3 interpellations.

Des blocages sont de nouveau attendus lundi 19 novembre dans certains secteurs, comme par exemple à Dieppe, et Tourville-la-Rivière.

Dans l'Eure

Il y en avait une soixantaine samedi .... c'était un peu moins dimanche. Pas de chiffres précis mais, de nouveau, plusieurs points avec des barrages dans l'Eure dimanche. A Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Bourg-Achard par exemple.

Surtout, deux "opérations escargot" ont rendu la circulation impossible sur la N154, et sur la N13, qui relient Evreux, pendant une partie de l'après-midi.

Les mouvements devraient se poursuivre lundi avec beaucoup de points de blocages reconduits, comme à Evreux par exemple.