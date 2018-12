"Gilets jaunes" : le point sur la mobilisation ce samedi dans les Landes

Le mobilisation des "gilets jaunes" est en recul ce samedi en France. C'est le cas aussi dans les Landes, comparé au samedi précédent. Plusieurs manifestations ou rassemblements ont tout de même été organisés dans le département. Plus de 300 personnes ont notamment défilé à Dax.

La mobilisation des "gilets jaunes" est en recul ce samedi en France, comme dans les Landes. A Dax, 350 personnes ont manifesté ce samedi matin, a constaté France Bleu Gascogne, contre 900 samedi dernier. Dans le même temps, une quinzaine de rassemblements étaient signalés dans le département.

Défilé dans les rues de Dax

A Dax, aux alentours de 350 personnes ont défilé ce samedi matin dans les rues de la ville, selon un décompte de France Bleu Gascogne. Les "gilets jaunes" se sont dans un premier temps réunis au parc des arènes, où une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de l'attentat de Strasbourg et en mémoire des personnes mortes en France sur des barrages routiers depuis le début du mouvement. Les manifestants ont ensuite pris la direction du centre-ville et ont défilé dans le calme au cri de "Macron démission". De nombreux "gilets jaunes" ont signé une pétition pour demander l'instauration en France d'un référendum d'initiative citoyenne.

A Mont-de-Marsan, Geneviève Darrieussecq à la rencontre des "gilets jaunes"

A Mont-de-Marsan, quelques dizaines de "gilets jaunes" se sont installés ce samedi matin devant des banques du centre-ville pour dénoncer "l'évasion fiscale" et ont aussi distribué des tracts à l'entrée du marché Saint-Roch. Ils ont reçu la visite de Geneviève Darrieussecq, membre du gouvernement et ex-maire de Mont-de-Marsan. La conversation s'est engagée pendant plusieurs dizaines de minutes entre les "gilets jaunes" et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées.

Les manifestants bloqués à Bénesse-Maremne

Les "gilets jaunes" de Bénesse-Maremne, au rond-point donnant accès à l'A63, n'ont pas pu organiser d'opération péage gratuit comme ils l'envisageaient. Ils ont été bloqués par des gendarmes. Intervenant en nombre, les forces de l'ordre ont fermé à la circulation la sortie 8 de l'A63 pour empêcher les "gilets jaunes" d’accéder à la barrière de péage. Les manifestants se sont résignés à rester sur le rond-point, qu'ils occupent depuis plusieurs semaines.

Une quinzaine d'autres rassemblements dans les Landes

Plusieurs autres rassemblements ont été signalés dans le département des Landes, selon la préfecture, mais il n'y a eu aucun blocage de la circulation.

Près des autoroutes :

A63. Opération péage gratuit à la barrière de Saugnac-et-Muret. A Castets, rassemblement de "gilets jaunes" au rond-point donnant accès l'autoroute

A64 : un rassemblement de "gilets jaunes" était signalé à la sortie pour Peyrehorade, au niveau de l'échanger n°6

A65. Rassemblement à Gaillères (c'est la sortie de l'autoroute pour Mont-de-Marsan). A Aire-sur-l'Adour, rassemblement au rond-point donnant accès à l'autoroute

Dans l'agglomération de Mont-de-Marsan :

Près de Mont-de-Marsan : rassemblements de "gilets jaunes" au rond-point de Coumassotte, à Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Avit : rassemblement au rond-point du SDIS (rond-point des pompiers)

Dans l'agglomération de Dax :

Saint-Paul-les-Dax : rassemblement de "gilets jaunes" au grand mail

Ailleurs dans le département :

Près de Tartas, barrage filtrant au rond-point de Tartas

A Mimizan : rassemblements de "gilets jaunes" au rond- point de l'hypermarché Leclerc

A Morcenx : rassemblement rond-point du supermarché Super U

A Castets : rassemblement près de la base logistique d'Intermarché

A Biscarrosse : rassemblement sur la départementale 652

A Labenne, rassemblement près de la base logistique Guyenne-Gascogne

A Peyrehorade, rassemblement près de la mairie

A Sanguinet, rassemblement au rond-point Intermarché

