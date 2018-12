Gilets jaunes : le point sur la mobilisation en Pays de Savoie ce samedi

Opérations "péage gratuit", blocages et barrages filtrants... Les gilets jaunes sont encore mobilisés ce samedi 1er décembre en Savoie et Haute-Savoie. Le point à la mi-journée.

Chambéry, France

En Savoie

A Albertville, la circulation sur la RN90 est coupée dans les deux sens. Des gilets jaunes se déplacent par petits groupes à pied. Une déviation est mise en place pour contourner la manifestation.

Cent-cinquante gilets jaunes bloquent partiellement les entrées des parkings du centre commercial Chamnord à côté de la Voie Rapide Urbaine de Chambéry depuis ce matin 7h30. Plusieurs piétons sont sur le bord de la route, des ralentissements sont donc à prévoir.

Les opérations "péages gratuit" se poursuivent à la sortie de Chambéry Nord à la Motte-Servolex, à Saint-Hèlène-sur-Isère et à Saint-Michel-de-Maurienne.

A Aiton, les gilets jaunes font un barrage filtrant sur la RD1006, toujours au rond-point de l'Arc.

En Haute-Savoie

A Annecy, quatre-vingt gilets jaunes filtrent l'entrée au centre commercial d'Epagny au niveau des stations-essence, des ralentissements sont à prévoir aux abords de la zone commerciale.

A Passy, depuis 11h ce matin, quatre-vingt gilets jaunes bloquent partiellement l'accès au viaduc des Egratz. Les véhicules légers circulent normalement, les poids-lourds passent au compte-goutte. Les piétons sont actuellement sur les voies.

Plusieurs barrières de péages sont levées par les gilets jaunes sur l'autoroute A40 entre Nangy et Cluses (sorties de Scionzier, Bonneville, Nangy et Cluses) et sur l'autoroute A41 à la sortie d'Annecy Nord à Pringy où une trentaine de gilets jaunes continuent l'épération "péage gratuit"

A Margencel, une soixantaine de personnes est rassemblée au niveau du centre commercial vers le contournement de Thonon.

La chaîne humaine s'est transformée en chorale à Alby-sur-Chéran, plus de soixante-dix manifestants chantent la Marseillaise sur le rond-point en sortie de l’autoroute A41 sans pour autant bloquer l'accès.