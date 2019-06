Gilets jaunes : le préfet de la Sarthe interdit la manifestation interrégionale prévue au Mans ce week-end

Alors qu'un appel circule sur les réseaux sociaux pour une manifestation interrégionale de gilets jaunes au Mans ce week-end du 8 juin, le préfet de la Sarthe prend un arrêté pour interdire tout rassemblement et toute manifestation non déclarés dans le centre-ville du Mans.

Le Mans, France

C'est la deuxième fois depuis le début du mouvements des gilets jaunes que le préfet de la Sarthe prend un tel arrêté : "pour prévenir le risque de troubles à l’ordre public", Nicolas Quillet interdit "tout rassemblement et toute manifestation non déclarés dans le centre-ville du Mans" selon un communiqué de la préfecture. Un appel circule depuis déjà plusieurs semaines sur les réseaux sociaux pour un rassemblement interrégional de gilets jaunes ce samedi 8 juin 2019 à partir de 13h30 devant la gare du Mans et devant le commissariat boulevard Paixhans. "Cette interdiction s’applique du samedi 8 juin 2019 à partir de 12h00 jusqu’au dimanche 9 juin 2019 à 6h00", précise le même communiqué (voir plus bas le périmètre concerné).

La place de la République occupée par les installations du pesage

Le 17 mai dernier, le préfet de la Sarthe avait déjà pris un arrêté interdisant toute manifestation non déclarée en centre-ville ; 200 gilets jaunes s'étaient malgré tout rassemblés pour déambuler dans les rues du Mans de nuit, une action lors de laquelle "deux policiers ont été blessés" selon le communiqué, qui recense les différents "troubles à l'ordre public" des dernières manifestations de gilets jaunes.

La préfecture rappelle par ailleurs que ce week-end, la place de République, "lieu habituel de rassemblement lors des manifestations de gilets jaunes", est occupée par les installations du pesage [les vérifications administratives et techniques, NDLR] des 24 heures du Mans.

Le périmètre concerné par l'arrêté d'interdiction

Les voies qui délimitent le périmètre des espaces interdits à la manifestation sont incluses dans les espaces interdits, indique la préfecture.