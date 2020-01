Gilets jaunes : le QG du Kaligone à Kingersheim démonté

Strasbourg, France

C'était l'un des derniers points de rassemblements des gilets jaunes en Alsace : le rond-point du Kaligone à Kingersheim a été évacué ce lundi 13 janvier en début de matinée. "Une évacuation dans la douleur", souligne Elio, qui était sur place. "Dans quatre jours nous voulions fêter le quatorzième mois d'occupation du rond-point."

Une évacuation dans le calme

Des pelleteuses sont intervenues pour détruire ce QG suite à une décision de justice. Le démontage s'est fait dans le calme. Ces installations étaient en place depuis plus d'un an.

Les gilets jaunes se disent déterminés à poursuivre leur mobilisation. "Nous sommes à la recherche d'un terrain", explique Elio. "On n'abandonnera pas, c'est certain. La répression est telle qu'on va durcir le mouvement. On nous a enlevé un nouveau rond-point, mais la bataille n'est pas finie."